Thu hồi Vở bài tập Tin học 3 do đường link bị chèn nội dung phản cảm 13/04/2026 19:20

(PLO)- Đơn vị phát hành đang khẩn trương thu hồi, đổi mới Vở bài tập Tin học 3 - Cùng khám phá, do một đường dẫn tham khảo trong sách bị chèn nội dung phản cảm.

Ngày 13-4, PGS TS Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế, xác nhận Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (ESVN) vừa có thông báo gửi các trường, nhà phân phối và khách hàng về việc thu hồi Vở bài tập sách Tin học 3 - Cùng Khám Phá.

Đường link trong Vở bài tập tin học 3 - Cùng khám phá bị thay đổi từ clip thiếu nhi sang các clip nhạy cảm.

Theo thông báo này, trong quá trình biên soạn Vở bài tập Tin học 3 - Cùng Khám Phá (xuất bản năm 2022), Công ty ESVN và Nhà xuất bản Đại học Huế có giới thiệu đường dẫn tham khảo dẫn đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh, phù hợp với học sinh tiểu học.

Tuy nhiên, do thiếu sót trong công tác rà soát và quản lý thời hạn duy trì, tên miền này đã bị một tổ chức nước ngoài mua lại và sử dụng để đăng tải các nội dung phản cảm.

Sự việc nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty ESVN nhưng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục, tác động không tốt đến tâm lý của học sinh và phụ huynh.

Công ty ESVN thông báo tổ chức thu hồi và đổi sách mới cho người sử dụng từ ngày 9-4 đến ngày 19-4.

Đơn vị đề nghị nhà phân phối ngay lập tức dừng phát hành và hỗ trợ thu hồi sách trên địa bàn. Các trường học được yêu cầu thông báo đến phụ huynh, học sinh về việc đổi sách thông qua hai hình thức là đổi tại điểm trường hoặc liên hệ trực tiếp với công ty.

Công ty cam kết đổi mới 1-1 đối với sách thay thế đã được rà soát, chỉnh sửa và loại bỏ toàn bộ liên kết độc hại.

Như PLO đã thông tin, cơ quan chức năng nhận được phản ánh của phụ huynh về việc đường link trong Vở bài tập tin học 3 - Cùng khám phá do NXB Đại học Huế và Công ty ESVN phát hành có chứa nội dung nhạy cảm.

Sau đó, hai đơn vị trên đã có văn bản trình báo khẩn cấp sự việc lên Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM.



Các đơn vị đang phối hợp, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) tại Việt Nam triển khai biện pháp chặn, lọc triệt để tên miền độc hại này trên phạm vi toàn quốc.

Theo đơn vị phát hành, vào năm 2022 đường link trên là những clip thiếu nhi nhưng nay đã bị thay thế bằng các clip nhạy cảm.