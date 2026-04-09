Phẫu thuật thành công u ác tính xương hàm cho bệnh nhân 14 tuổi 09/04/2026 11:50

(PLO)- Bệnh viện Trung ương Huế vừa phẫu thuật điều trị thành công ca u ác tính xương hàm cho một bệnh nhân 14 tuổi bằng kỹ thuật cắt u kết hợp vi phẫu tái tạo.

Ngày 9-4, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật điều trị u ác tính xương hàm dưới bằng kỹ thuật cắt u kết hợp vi phẫu tái tạo xương hàm - một can thiệp chuyên sâu trong lĩnh vực phẫu thuật hàm mặt.

Bệnh nhân hồi phục tốt sau phẫu thuật ca u ác tính xương hàm.

Bệnh nhân VVHP (14 tuổi, ngụ ở phường Dương Nỗ, TP Huế) được chẩn đoán u ác tính vùng xương hàm dưới.

Đây là bệnh lý phức tạp ở lứa tuổi đang phát triển, đòi hỏi điều trị không chỉ nhằm kiểm soát triệt để tổn thương ung thư mà còn phải bảo đảm phục hồi chức năng và thẩm mỹ vùng hàm mặt.

Qua quá trình hội chẩn, ca phẫu thuật được triển khai trên nền tảng phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, với sự phân công theo từng chuyên môn sâu, thực hiện các thì mổ trọng yếu gồm cắt bỏ khối u, nạo vét hạch cổ, tái tạo xương hàm, lấy xương mác và vi phẫu tái tạo xương hàm dưới.

Ekip phẫu thuật đang tiến hành lấy vạt xương mác để tái tạo xương hàm dưới cho bệnh nhân.

Từ dữ liệu chẩn đoán hình ảnh, ê-kíp đã tiến hành mô phỏng 3D, xây dựng kế hoạch phẫu thuật ảo và thiết kế máng hướng dẫn in 3D cá thể hóa.

Qua hình ảnh mô phỏng đã nâng cao độ chính xác trong tạo hình và tái tạo, đồng thời góp phần rút ngắn thời gian phẫu thuật và cải thiện hiệu quả phục hồi sau mổ.

Đến nay, tình trạng người bệnh ổn định, hồi phục tốt. Đánh giá bước đầu cho thấy chức năng vùng hàm mặt được bảo đảm, khớp cắn đạt yêu cầu, độ mở miệng tốt và hình thể khuôn mặt cơ bản cân đối.