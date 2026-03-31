Cụ bà 81 tuổi tự đứng dậy đi lại sau 1 ngày phẫu thuật nội soi cột sống 31/03/2026 16:42

Ngày 31-3, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết các bác sĩ vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng (Unilateral Biportal Endoscopic - UBE) cho cụ bà 81 tuổi mắc bệnh lý cột sống thắt lưng trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cột sống. Ảnh: BV

Theo đó, bệnh nhân NTHN (81 tuổi, ngụ xã Chiên Đàn, TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân trái, không tự đi lại được, ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt hằng ngày.

Trước khi nhập viện, bà N đã điều trị nội khoa, phục hồi chức năng và y học cổ truyền nhưng không cải thiện.

Qua thăm khám, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng, ghi nhận tình trạng đau lan xuống gót chân trái, phản xạ gân gót trái giảm. Kết quả chụp MRI cho thấy thoát vị đĩa đệm L5S1 bên trái chèn ép rễ S1 trái.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng để giải ép rễ thần kinh. Đây là phương pháp phù hợp trong trường hợp người bệnh lớn tuổi, có nhiều bệnh lý nền, giúp hạn chế xâm lấn, giảm đau sau mổ và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau 24 giờ phẫu thuật, tình trạng đau của người bệnh cải thiện rõ rệt, vận động tốt hơn và tự đi lại được. Người bệnh được xuất viện sau 3 ngày, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc phục hồi.

Theo TS.BS Lê Hữu Trì, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, phẫu thuật nội soi cột sống hai cổng được chỉ định trong nhiều bệnh lý như: Thoát vị đĩa đệm, hẹp ngách bên một hoặc hai bên; hẹp ống sống trung tâm, hẹp ống sống do trượt đốt sống mức độ nhẹ, dày hoặc vôi hóa dây chằng vàng, các trường hợp cần bộc lộ toàn bộ ống sống như áp xe ngoài màng cứng, u trong màng cứng…

Việc triển khai thành công ca phẫu thuật nội soi 2 cổng đầu tiên đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực phẫu thuật cột sống tại Bệnh viện Đà Nẵng, góp phần giúp người bệnh được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe.