2 kiến trúc sư vẽ dự án ảo để lừa đảo 31/03/2026 15:44

Ngày 31-3, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Lê Anh Văn (48 tuổi) 13 năm sáu tháng tù, Võ Đăng Khoa (45 tuổi, đều là kiến trúc sư) 12 năm sáu tháng tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Lê Anh Văn, Võ Đăng Khoa tại phiên tòa ngày 31-3.

Bản án xác định: Văn và Khoa là bạn bè, đều sinh sống, làm việc tại TP. HCM. Năm 2020, Văn nhận thiết kế kiến trúc cho một số công trình, dự án của ông Mai Văn Huế, chủ sở hữu khu đất có diện tích 1.454 m2 trên đường 3-2, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Năm 2021, ông Huế nộp hồ sơ đề nghị UBND TP Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chung cư tại khu đất trên. Tuy nhiên, do vướng mắc pháp lý, đề xuất của ông Huế chưa được giải quyết.

Sau đó, ông Huế nói lại với Văn rằng dự án có vướng mắc, chưa được giải quyết. Dù không có khả năng lo thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng Văn vẫn thống nhất với Khoa để nói ông Huế là có khả năng thực hiện để ông này tin tưởng, đưa tiền rồi chiếm đoạt.

Tiếp đến, Văn ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với ông Huế. Văn đưa ra giá trọn gói để thực hiện hợp đồng là 4,5 tỉ đồng, ông Huế phải tạm ứng trước 3 tỉ đồng, còn lại đưa sau khi có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tin lời Văn hứa hẹn, ông Huế chuyển 3 tỉ đồng. Khoa nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng để làm thủ tục đề nghị cấp chủ trương đầu tư dự án chung cư Hoàn Cầu Thuận Phước tại khu đất 75-77 đường 3-2.

Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng đã trả lại hồ sơ. Dù vậy, để được ông Huế tin tưởng, Khoa dùng phần mềm photoshop cắt ghép, tạo ra các văn bản giả mạo.

Khoa gửi các văn bản này để Văn chuyển cho ông Huế làm ông Huế tin sắp có quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Theo thỏa thuận ban đầu, Văn chỉ nhận trước của ông Huế 3 tỉ đồng, còn lại thanh toán sau khi có quyết định chủ trương đầu tư nhưng Văn tự bịa đặt ra lý do đưa tiền chuyên viên trình ký thủ tục để yêu cầu ông Huế đưa thêm 300 triệu đồng.

Tổng cộng, Văn đã nhận của ông Huế 3,3 tỉ đồng; sử dụng cho mục đích cá nhân 1,4 tỉ đồng, đưa cho Khoa 1,9 tỉ đồng.

Nhiều lần hứa hẹn sẽ có quyết định chủ trương đầu tư dự án nhưng không thực hiện. Ông Huế nghi ngờ, tự tìm hiểu thì biết các văn bản văn gửi cho mình đều là giả mạo nên tố giác đến cơ quan chức năng.