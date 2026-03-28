Dự án bãi rác 86 tỉ đồng ở Huế 'chạy nước rút' 28/03/2026 14:19

(PLO)- Dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình đang được đẩy nhanh tiến độ thi công những hạng mục cuối để kịp bàn giao trong tháng 6-2026.

Được triển khai từ năm 2018 trên diện tích khoảng 20 ha, dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) có tổng mức đầu tư gần 86 tỉ đồng.

Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2022, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể về đích.

Dự án nhiều lần phải gia hạn thời gian xây dựng, vừa qua Thanh tra TP Huế thanh tra Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế và chỉ ra một số vi phạm tại dự án này.

Mới đây, sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.

Theo ông Đặng Quang Ngọc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục của giai đoạn 1 đã được điều chuyển sang giai đoạn 2, gồm: Hoàn thiện các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và san nền khu số 3. Các hạng mục xây dựng còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4.

Nhiều hạng mục như kè mái, san nền, sân bãi, đường bê tông nội bộ cơ bản hoàn thành.

Các điểm hư hỏng, sạt trượt do mưa lũ tại dự án cũng đang được khẩn trương khắc phục.

Các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và khu vực san nền số 3 thuộc hạng mục được điều chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn 2.

Ghi nhận tại công trường, nhà thầu đã huy động lại nhân lực, máy móc để thi công các phần việc cuối.

Gói mua sắm thiết bị của dự án đã hoàn tất thẩm định giá, đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu và dự kiến lắp đặt trong tháng 5.

Dự án được kỳ vọng sẽ giải quyết áp lực rác thải cho khu vực phía Bắc TP Huế, đặc biệt khi Nhà máy điện rác Phú Sơn đang trong tình trạng vượt công suất thiết kế.

Khi đi vào vận hành, Khu xử lý rác thải Hương Bình sẽ là nơi xử lý triệt để các loại bùn thải, rác công nghiệp thông thường và rác sau phân loại tại nguồn.