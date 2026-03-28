Dự án bãi rác 86 tỉ đồng ở Huế 'chạy nước rút'

Được triển khai từ năm 2018 trên diện tích khoảng 20 ha, dự án Khu xử lý rác thải Hương Bình (xã Bình Điền) có tổng mức đầu tư gần 86 tỉ đồng.
Dự án này dự kiến hoàn thành vào năm 2022, tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa thể về đích.
Dự án nhiều lần phải gia hạn thời gian xây dựng, vừa qua Thanh tra TP Huế thanh tra Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế và chỉ ra một số vi phạm tại dự án này.
Mới đây, sau khi rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, UBND TP Huế yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để kịp bàn giao cho đơn vị quản lý trong tháng 6-2026.
Theo ông Đặng Quang Ngọc, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, một số hạng mục của giai đoạn 1 đã được điều chuyển sang giai đoạn 2, gồm: Hoàn thiện các tuyến đường nội bộ số 2, số 3 và san nền khu số 3. Các hạng mục xây dựng còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4.
Khu xử lý rác Hương Bình không chỉ góp phần giải quyết áp lực rác thải khu vực phía Bắc TP Huế mà còn đóng vai trò dự phòng khi Nhà máy điện rác Phú Sơn quá tải hoặc gặp sự cố.
Số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Huế cho thấy năm 2025, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn khoảng 702 tấn/ngày, trong khi Nhà máy Phú Sơn chỉ có công suất thiết kế 600 tấn/ngày nhưng đang phải tiếp nhận khoảng 645 tấn/ngày. Vào các dịp lễ, Tết, lượng rác có thể tăng vọt lên 1.400–1.500 tấn/ngày, vượt xa khả năng xử lý hiện tại.
Ngoài ra, các loại rác thải đặc thù như bùn thải, rác công nghiệp thông thường và rác sau phân loại tại nguồn vẫn chưa có nơi xử lý triệt để, do nhiều bãi chôn lấp cũ đã đóng cửa.