Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi kèm lá thư của mẹ là sinh viên 31/03/2026 15:56

(PLO)- Bé gái sơ sinh khoảng 20 ngày tuổi bị bỏ rơi, người mẹ để lại thông tin là sinh viên, nhờ người nuôi giúp.

Ngày 31-3, UBND xã Điện Bàn Tây, TP Đà Nẵng thông báo tìm kiếm thân nhân cho cháu bé bị bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 4 giờ cùng ngày (31-3), người dân phát hiện một bé gái khoảng 20 người tuổi trước cổng nhà ông NHT (46 tuổi, ngụ thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện bàn Tây).

Bé gái sơ sinh đang được nhân viên y tế chăm sóc.

Bé gái bị bỏ rơi sức khỏe bình thường, được quấn khăn, đựng trong sọt nhựa màu xanh kèm bức thư có thông tin được cho là mẹ của bé.

Trong thư, người này cho biết mình là sinh viên, trót dại sinh con nhưng không có khả năng nuôi, nên nhờ người nuôi giúp.

Hiện bé gái được giao cho gia đình ông T chăm sóc, nuôi dưỡng tạm thời.

Bức thư được cho là của người mẹ để lại.

UBND xã Điện Bàn Tây thông báo, trong bảy ngày, kể từ ngày 31-3, đề nghị cha, mẹ đẻ hoặc người thân của bé đến UBND xã Điện Bàn Tây liên hệ giải quyết.

Nếu hết thời hạn này, nếu không có người đến nhận, UBND xã Điện Bàn Tây sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.