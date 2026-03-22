Tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong rẫy cà phê 22/03/2026 11:52

(PLO)-Người dân đi làm rẫy bất ngờ phát hiện một bé gái khoảng 7-10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong vườn cà phê ở Gia Lai.

Ngày 22-3, Công an xã Kdang, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã phát thông báo tìm người thân của bé gái bị bỏ rơi trong rẫy cà phê.

Hiện bé gái được đưa về chăm sóc tại Trạm Y tế xã KDang, sức khỏe ổn định.

Bé gái khoảng 7-10 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rẫy cà phê. Ảnh: CA.

Trước đó, khoảng 8 giờ sáng nay, người dân thôn Hlang, xã Kdang đi làm rẫy bỗng nghe tiếng trẻ em khóc trong rẫy cà phê nên kiểm tra, phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

Nhận được tin báo, Công an xã Kdang cùng cán bộ y tế đã đến kiểm tra sức khỏe bé gái và đưa về về Trạm Y tế xã KDang chăm sóc.

Theo Công an xã Kbang, bé gái sơ sinh khoảng 7-10 ngày tuổi, có sức khỏe ổn định, tỉnh táo và khóc bình thường.



Công an xã đang phối hợp địa phương xác minh, tìm kiếm người thân của cháu. Đồng thời, phát thông báo ai là người thân hoặc có thông tin liên quan đến cháu bé, đề nghị liên hệ qua số điện thoại 02693.799.009 hoặc chính quyền địa phương.