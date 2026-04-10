Lý do đường link trong Vở bài tập Tin học 3 dẫn thẳng tới web đen 10/04/2026 16:00

(PLO)- Nhà xuất bản và đơn vị liên kết cuốn Vở bài tập Tin học 3 đã trình báo công an, đề nghị ngăn chặn khẩn cấp một tên miền trong sách bị chiếm đoạt và chèn nội dung đồi trụy.

Ngày 10-4, PGS.TS Nguyễn Xuân Huy (Chánh Văn phòng Đại học Huế) cho biết, Công ty TNHH Education Solutions Việt Nam (ESVN) cùng Nhà xuất bản Đại học Huế đã trình báo công an về sự việc trên.

Đường link trong cuốn Vở bài tập Tin học 3 Cùng khám phá đã bị thay đổi nội dung từ các clip ca nhạc thiếu nhi thành các video có tính chất đồi trụy.

Theo văn bản trình báo, ESVN đang liên kết với Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành ấn phẩm Vở bài tập Tin học 3 Cùng khám phá từ năm 2022. Tại trang 28 và trang 59 của sách có giới thiệu đường dẫn tham khảo học tập dẫn đến các bài hát thiếu nhi lành mạnh.

Đường link trong cuốn Vở bài tập Tin học 3 Cùng khám phá bị thay đổi nội dung thành video đồi trụy. Ảnh: N.D

Tuy nhiên, sáng 9-4, ESVN nhận được phản ánh từ khách hàng và tiến hành rà soát. Kết quả cho thấy tên miền này đã bị thay đổi chủ sở hữu.

Những người mới tiếp quản (nghi vấn có máy chủ đặt tại nước ngoài) đã lợi dụng lượng truy cập từ ấn phẩm để thay đổi giao diện. Họ chèn các video có tính chất đồi trụy, độc hại và vi phạm nghiêm trọng thuần phong mỹ tục.

Công ty ESVN khẳng định không sở hữu, không quản lý và không có bất kỳ liên hệ nào với tổ chức, cá nhân đang vận hành tên miền nói trên. Đơn vị cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn do tên miền bên thứ ba bị chiếm đoạt, gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Do máy chủ trang web có dấu hiệu đặt tại nước ngoài, ESVN đã đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cùng Phòng PA05 Công an TP.HCM vào cuộc. Công ty cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam hỗ trợ chặn lọc ngay lập tức mọi truy cập vào tên miền này.

Như PLO đã thông tin, nhiều phụ huynh hoang mang khi phát hiện đường link trong sách dẫn tới trang web nhạy cảm. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý, hiện trang web trên đã không còn truy cập được.