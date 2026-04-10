Từ hôm nay, 147.000 học sinh Hà Nội bắt đầu đăng ký thi vào lớp 10 10/04/2026 06:05

(PLO)- Từ ngày 10 đến hết 17-4, học sinh lớp 9 tại Hà Nội có thể làm thủ tục đăng ký dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT.

Từ hôm nay 10-4, học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội bắt đầu thực hiện đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên theo hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng kéo dài đến hết ngày 17-4.

Năm nay, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập không chuyên, xếp theo thứ tự ưu tiên. Điểm mới quan trọng là Hà Nội đã bỏ quy định phân khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh lựa chọn trường trên toàn địa bàn thành phố, thay vì bị giới hạn như các năm trước.

Chậm nhất đến ngày 6-5, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường (tỉ lệ chọi), giúp thí sinh và phụ huynh có thêm thông tin về mức độ cạnh tranh của từng ngôi trường.

Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 của Hà Nội diễn ra trong 2 ngày 30-5 và 31-5, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các mùa tuyển sinh trước. Riêng thí sinh thi vào lớp 10 chuyên sẽ làm thêm bài thi môn chuyên vào ngày 1-6.

Từ ngày 19 đến 22-6, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi trên cổng thông tin điện tử của Sở và cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, đồng thời công bố điểm chuẩn xét tuyển của các trường THPT công lập, chuyên.

Từ ngày 19 đến 25-6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo của học sinh có nhu cầu.

Chậm nhất đến ngày 25-6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và phiếu báo kết quả thi tuyển sinh cho học sinh. Từ 13 giờ 30 ngày 25 đến hết ngày 27-6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm học 2025-2026.

Năm học 2026-2027, toàn TP Hà Nội có gần 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 20.000 em so với năm ngoái. Trong khi đó, 124 trường THPT công lập trên địa bàn tuyển gần 81.500 học sinh lớp 10, tương ứng tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%, thấp nhất trong vài năm qua.

Trong đó, 119 trường THPT công lập không chuyên tuyển hơn 78.318 học sinh, trường chất lượng cao Phan Huy Chú - Đống Đa tuyển 400 em, 4 trường chuyên tuyển 2.730 chỉ tiêu.

Với hệ chuyên, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tuyển 840 học sinh, THPT chuyên Chu Văn An tuyển 665 em, THPT chuyên Nguyễn Huệ tuyển 700 em và THPT chuyên Sơn Tây tuyển 525 học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục là 817 lớp và 34.059 học sinh; 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được giao 262 lớp với 11.675 học viên.