Thịt lợn trong bếp ăn bán trú dương tính với dịch tả lợn châu Phi, hiệu trưởng bị đình chỉ 08/04/2026 16:39

(PLO)- Hiệu trưởng Trường mầm non Hòa Bình bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra vụ thịt lợn trong bếp ăn bán trú dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Ngày 8-4, UBND xã Văn Lăng (Thái Nguyên) thông tin về vụ việc thịt lợn trong bếp ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình bị nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi. Đồng thời, cơ quan chức năng công bố quyết định đình chỉ 15 ngày đối với hiệu trưởng nhà trường nhằm phục vụ công tác kiểm tra.

Ông Ngô Văn Tài, Trưởng phòng Văn hóa - xã hội xã Văn Lăng, thông báo kết luận mẫu thịt lợn xay được lấy ngày 2-4 có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

Đây là mẫu do đại diện Chi cục Thú y - Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên công bố trước sự chứng kiến của Phòng An toàn thực phẩm thuộc Sở Y tế, đại diện UBND xã Văn Lăng, đại diện nhà trường và ban đại diện cha mẹ học sinh.

Kết quả xét nghiệm này hoàn toàn khớp với kết quả từ mẫu do phụ huynh tự mang đi xét nghiệm trước đó.

Một buổi kiểm tra đột xuất công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của Trường mầm non Hòa Bình hồi tháng 1-2026. Ảnh: Website nhà trường

Trước đó, ngày 25-3, nhiều phụ huynh của Trường mầm non Hòa Bình phát hiện bếp ăn bán trú sử dụng thịt có mùi khó chịu để nấu ăn cho học sinh. Khi phụ huynh kéo đến trường phản ánh, ban giám hiệu vẫn kiên quyết khẳng định số thịt này đảm bảo an toàn.

Để chứng minh sự an toàn, bà Nguyễn Thị Minh Khoái, Hiệu trưởng nhà trường, cùng một số nhân viên trong trường đã trực tiếp nấu chín và nếm thử số thịt lợn có mùi lạ ngay trước sự chứng kiến của cha mẹ học sinh.

Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn tiến hành lấy mẫu thịt để đưa đi xét nghiệm. Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy mẫu thịt tại bếp ăn dương tính với cả vi khuẩn E.coli và virus dịch tả lợn châu Phi.

Thông tin về vụ việc, đại diện UBND xã Văn Lăng nhấn mạnh sự việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại Trường mầm non Hòa Bình là nghiêm trọng; vụ việc có tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của học sinh dù hậu quả chưa xảy ra.

UBND xã đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thị Minh Khoái để tiếp tục điều tra, kiểm tra và xử lý nếu có vi phạm.

Qua sự kiện này, đại diện UBND xã Văn Lăng khẳng định địa phương sẽ quyết liệt và thường xuyên hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, đặc biệt là tại các trường học.

Cạnh đó, Đảng ủy xã Văn Lăng sẽ tổ chức đoàn kiểm tra, xem xét dấu hiệu vi phạm nhằm kịp thời chỉnh sửa, xử lý theo quy định.