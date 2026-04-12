Hơn 3.500 học sinh, phụ huynh dự ngày hội tư vấn tuyển sinh tại Trường chuyên Lê Hồng Phong 12/04/2026 15:09

(PLO)- Sáng 12-4, hơn 3.500 học sinh lớp 9 và phụ huynh đã đến Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, để tìm hiểu chương trình học, phương thức thi vào lớp 10.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán, TP.HCM) đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2026-2027.

Bà Phạm Thị Bé Hiền, Hiệu trưởng, khẳng định Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là môi trường đề cao tinh thần học tập và sáng tạo. Tại đây, học sinh không ngừng học hỏi để chinh phục hai lĩnh vực trọng tâm là thi học sinh giỏi các cấp và nghiên cứu khoa học kỹ thuật.

“Trò giỏi cần gặp thầy giỏi chính là chìa khóa để khai phá những khả năng tiềm ẩn. Nhà trường sẽ phát huy tối đa năng lực để các em được phát triển vượt trội” - bà Hiền nhấn mạnh.

Minh chứng cho định hướng đó là bảng thành tích rực rỡ trong năm học 2025-2026. Trường có 453 học sinh lớp 12 đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố và quốc gia. Đặc biệt, với 153 giải quốc gia, đây là năm thứ hai liên tiếp trường giữ vững vị thế đơn vị có số lượng học sinh giỏi quốc gia cao nhất cả nước.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh của trường liên tục đạt huy chương Olympic Toán học, Hóa học và các giải đặc biệt về khoa học kỹ thuật thế giới.

Dự kiến vào tháng 5-2026, một dự án của trường sẽ đại diện Việt Nam dự thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

Sau phần chia sẻ chung, các tổ chuyên môn đã tư vấn chuyên sâu tại từng lớp học, giải đáp thắc mắc về cấu trúc đề thi và phương pháp ôn luyện.

Em Nguyễn Lộc Uyển, học sinh Trường THCS Võ Thành Trang (phường Phú Thọ Hoà), cho biết em chọn trường vì cơ sở vật chất tốt và chất lượng giáo dục tốp đầu.

"Em cần nỗ lực hết mình để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới để bước chân vào môi trường học tập mơ ước" - Lộc Uyển nói.

Nguyễn Phương Mai Chi, học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng) mong muốn đậu lớp chuyên Toán của trường này. "Nhiều anh chị trường em đã đậu vào đây nên em muốn thử sức xem sao. Em đang nỗ lực khắc phục điểm yếu môn tiếng Anh để sẵn sàng cho kỳ thi” - Mai Chi chia sẻ.

Còn Lê Nguyễn Trúc Linh, học sinh trường THCS Lê Văn Tám (phường Bình Thạnh) cho rằng đây là môi trường xứng đáng nhất để em tiếp tục rèn luyện và học tập trong 3 năm tới.

Về phía phụ huynh, chị Huỳnh Thái Thanh tin tưởng uy tín của trường sẽ mở ra cơ hội lớn cho con chị khi xét tuyển đại học và du học.

Đồng quan điểm, chị Trần Mai Thanh cho rằng theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là ưu thế vượt trội giúp hồ sơ của con ấn tượng hơn trong mắt các đại học quốc tế.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong là một trong 4 trường chuyên của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Điều kiện dự tuyển: Học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 tại TP.HCM trong độ tuổi quy định. Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ Khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là Tốt.

Học sinh dự thi 4 bài thi tự luận gồm 3 bài thi không chuyên là toán, ngữ văn (120 phút/môn), ngoại ngữ (ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Lịch thi ngày 1 và 2-6.

Điểm các bài thi không chuyên là hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên là hệ số 2. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2)

Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó, không được thay đổi các nguyện vọng.