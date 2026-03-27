5 trường chuyên tại TP.HCM tuyển sinh lớp 10 toàn quốc năm học 2026-2027 27/03/2026 12:16

(PLO)- Tại TP.HCM, có 5 trường chuyên sẽ tuyển sinh lớp 10 trên phạm vi toàn quốc năm học 2026-2027.

Tại TP.HCM hiện có 5 trường chuyên trong đó có 4 trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM và 1 trường thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa trong một hoạt động được tổ chức tại thư viện thông minh của trường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Trường chuyên thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM

Sau khi sáp nhập tỉnh thành, mở rộng địa giới hành chính, Sở GD&ĐT TP.HCM có 4 trường THPT chuyên gồm THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Chuyên Lê Hồng Phong, THPT Chuyên Hùng Vương và THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đã tuyển sinh trên toàn quốc từ nhiều năm nay, trong khi Trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa bắt đầu mở rộng tuyển sinh toàn quốc từ năm 2025.

Trước khi điều chỉnh địa giới hành chính, hai trường chuyên Hùng Vương và Lê Quý Đôn chủ yếu tuyển sinh trong phạm vi địa phương (tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Từ năm 2026, TP.HCM sẽ tổ chức tuyển sinh lớp 10 chuyên tại cả 4 trường với phạm vi tuyển sinh trên toàn quốc.

Việc mở rộng phạm vi tuyển sinh này giúp tăng cơ hội cho học sinh các tỉnh, thành khác tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao tại TP.HCM.

Điều kiện dự tuyển, học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 tại TP.HCM trong độ tuổi quy định. Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6,7,8 từ Khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là Tốt.

Học sinh dự thi 4 bài thi tự luận gồm 3 bài thi không chuyên là Toán, Ngữ văn (120 phút/môn), Ngoại ngữ (Ngoại ngữ 1 đang học tại trường) (90 phút) và 1 bài thi chuyên theo đúng môn đăng ký dự thi (150 phút).

Lịch thi ngày 1 và 2-6.

Điểm các bài thi không chuyên là hệ số 1 và điểm bài thi môn chuyên là hệ số 2. Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng: điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + (điểm môn chuyên x 2)

Học sinh đăng ký 2 nguyện vọng ưu tiên vào lớp chuyên. Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 cao nhất), trúng tuyển nguyện vọng nào phải học ở nguyện vọng đó, không được thay đổi các nguyện vọng.

Trường chuyên duy nhất tổ chức thi riêng lớp 10

Một giờ học của học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: FANPAGE TRƯỜNG

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM là ngôi trường duy nhất tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 độc lập với kỳ thi chung của Sở GD&ĐT.

Năm học 2026-2027, trường tuyển sinh lớp 10 toàn quốc với 595 chỉ tiêu, tại 2 cơ sở. Cụ thể:

-Cơ sở An Đông (địa điểm học: 153 Nguyễn Chí Thanh, phường An Đông, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày không có bán trú) gồm 7 lớp chuyên: Toán (1 lớp), Tin học (01 lớp), Vật lý (01 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (1 lớp) và Ngữ văn (1 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 245 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

-Cơ sở Đông Hòa (địa điểm học: Khu đô thị ĐHQG-HCM, tổ chức theo hình thức học 2 buổi/ngày có bán trú) gồm 10 lớp chuyên: Toán (2 lớp), Tin học (1 lớp), Vật lý (1 lớp), Hóa học (1 lớp), Sinh học (1 lớp), Tiếng Anh (2 lớp) và Ngữ văn (2 lớp).

Tổng chỉ tiêu: 350 học sinh, mỗi lớp không quá 35 học sinh.

Đối tượng dự thi là học sinh tốt nghiệp THCS, trong độ tuổi vào học lớp 10 theo quy định tại Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Kết quả rèn luyện, học tập cả năm của các lớp cấp THCS từ mức Khá trở lên.

Kỳ thi diễn ra vào ngày 23 và 24-5.

Thí sinh bắt buộc dự thi ít nhất 4 bài thi, trong đó, 3 bài thi môn không chuyên (Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh) và 1 bài thi môn chuyên lựa chọn trong số các môn sau: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn và Tiếng Anh.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên. Trường hợp đăng ký 2 môn, thí sinh cần phải chọn 1 môn thuộc Nhóm 1 và 1 môn thuộc Nhóm 2 (thí sinh không được đăng ký 02 môn chuyên thuộc cùng một nhóm), cụ thể: Nhóm 1: Toán - Ngữ văn; Nhóm 2: Tiếng Anh - Vật lý - Hóa học - Sinh học - Tin học.

Bài thi môn không chuyên gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm. Bài thi môn chuyên là tự luận. Riêng môn Tiếng Anh gồm cả hai phần tự luận và trắc nghiệm.

Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến tại Cổng đăng ký tuyển sinh của Trường Phổ thông Năng khiếu theo đường link: https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/.

Thời gian đăng ký: Từ 08g00 ngày 04-5-2026 đến 17g00 ngày 10-5-2026 (kể cả thứ Bảy và Chủ nhật).