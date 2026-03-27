Những 'cú rẽ' ngoạn mục mang về 2 giải Nhất cho trường Thông Tây Hội 27/03/2026 10:45

(PLO)- Trong kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP.HCM vừa qua, Trường THCS Thông Tây Hội gây ấn tượng với hai giải Nhất môn ngữ văn và môn lịch sử - địa lý ở phân môn lịch sử.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố kết quả thi học sinh giỏi lớp 9 cấp TP. Năm học 2025- 2026 có 5.278 học sinh đăng ký dự thi, trong đó 2.567 thí sinh đạt giải ở tất cả các môn thi (gồm 67 giải Nhất, 659 giải Nhì và 1.841 giải Ba).

Trường THCS Thông Tây Hội, phường Thông Tây Hội, đạt 2 giải Nhất. Điều thú vị, hai chủ nhân của giải thưởng này đều có những ngã rẽ đầy bất ngờ.

Trần Mai Phương Linh đạt giải Nhất môn ngữ văn (trái) và Mai Xuân Phúc đạt giải Nhất môn lịch sử - địa lý ở phân môn lịch sử. Ảnh: NVCC

"Cú bẻ lái” từ những con số sang học ngữ văn

Từ một học sinh vốn chỉ say mê những bài toán khó, Trần Mai Phương Linh, học sinh lớp 9/1 Trường THCS Thông Tây Hội, đã bứt phá để giành giải Nhất môn ngữ văn.

Vừa kết thúc kỳ thi, Phương Linh đã miệt mài luyện chữ chuẩn bị cho hội thi “Lớn lên cùng sách”.

Trần Mai Phương Linh không chỉ giỏi văn mà còn viết chữ rất đẹp. Ảnh: NQ

Trước năm lớp 8, Phương Linh thiên về các môn tự nhiên. "Em từng chỉ thích làm những bài toán khó” - Linh nói. Thế nhưng bước ngoặt đến khi em gặp cô Trương Thị Hà – giáo viên có giọng giảng bài truyền cảm và đầy cuốn hút. Chính điều đó đã khơi dậy trong em niềm đam mê ngôn ngữ tiếng Việt.

"Vẻ đẹp của ngôn ngữ và tâm hồn con người qua lời giảng của cô đã chạm đến em. Từ đó, niềm yêu thích văn chương trong em bắt đầu chớm nở và thôi thúc em phấn đấu vào đội tuyển" - Phương Linh kể lại.

Phương Linh đánh giá đề thi với chủ đề "Chạm" đã truyền cảm hứng mạnh mẽ và thôi thúc em cầm bút. Dù gặp phải những ngữ liệu khá mới mẻ, Linh vẫn viết say mê tới 12 mặt giấy thi trong vòng 120 phút.

Cô Lê Thị Cẩm Vân đang hướng dẫn cho Phương Linh về bài thi vòng sơ khảo hội thi "Lớn lên cùng sách". Ảnh: NQ

Với Phương Linh, câu nghị luận xã hội về mối quan hệ giữa người với người là một chủ đề gần gũi, nhưng câu nghị luận văn học lại là một thử thách thú vị khi yêu cầu phân tích từ góc nhìn của người đọc thay vì chỉ tập trung vào nhà văn như cách ôn tập truyền thống. Em viết nghị luận xã hội chỉ mất 30 phút và dành 90 phút còn lại để làm nghị luận văn học.

"Em nghĩ học văn không nên học để đối phó. Học để hiểu được nguồn cội của ngôn ngữ, để biết cách bộc lộ cảm xúc trước vẻ đẹp của thế giới xung quanh và quan trọng nhất là để hiểu được chính mình" - Phương Linh tâm sự.

Không dừng lại ở việc học trong sách vở, Phương Linh còn rèn luyện thói quen đọc báo để tích lũy vốn sống thực tế, ghi lại những cảm nghĩ khi tham quan những địa điểm đặc biệt và tham gia các hội thi.

Mục tiêu của Phương Linh thi vào lớp chuyên văn của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – nơi mẹ đã định hướng cho em từ khi học lớp 5.

Phương Linh đạt được thành tích cao nhờ sự bồi dưỡng dẫn dắt của cô Lê Thị Cẩm Vân (bìa trái) và cô Võ Thị Hồng Phượng (bìa phải). Ảnh: NQ

Phương Linh còn khát khao trở thành một nhà văn trong tương lai và đang không ngừng nỗ lực mỗi ngày. Với em, mỗi trang văn là một cuộc khám phá tâm lý con người đầy thú vị, nơi em có thể đi xuyên qua nhiều hoàn cảnh sống và chạm đến những tầng sâu cảm xúc.

Là giáo viên bồi dưỡng Phương Linh, cô giáo Lê Thị Cẩm Vân chia sẻ: “Linh rất có tố chất về văn chương và sáng tạo. Em không chỉ xuất sắc với con chữ, mà còn vẽ đẹp, biết đánh đàn, khéo tay trong các môn nữ công gia chánh và sở hữu nét chữ đẹp. Ngay sau khi đạt giải Nhất môn ngữ văn, em lại tiếp tục miệt mài với bài thi cho vòng sơ khảo hội thi "Lớn lên cùng sách"".

Phương Linh cùng với cô giáo và các bạn của mình. Ảnh: NQ

Theo cô Vân, thay vì áp đặt ngôn phong của người lớn, cô chọn cách khơi gợi để học sinh tự suy nghĩ, tự nghiên cứu, giúp các em giữ được cái "hồn" và cái "chất" riêng biệt.

“Nắm trọn đề thi trong lòng bàn tay”

Mai Xuân Phúc - bạn học cùng trường với Phương Linh cũng đạt giải Nhất môn lịch sử - địa lý ở phân môn lịch sử.

Mai Xuân Phúc đam mê lịch sử từ khi còn nhỏ tuổi. Ảnh: NVCC

Nếu Phương Linh rẽ từ toán sang văn, thì Mai Xuân Phúc lại có một cú "quay xe" chiến thuật từ đội tuyển ngữ văn sang lịch sử.

Phúc vốn là hạt giống của đội tuyển ngữ văn. Tuy nhiên, sau một thời gian em đã quyết định rẽ hướng sang học phân môn lịch sử và đạt được thành tích cao nhất trong kỳ thi vừa rồi.

"Đề thi lịch sử gồm 4 câu. Ngay sau khi đọc đề, em biết mình đã nắm trọn đề thi trong lòng bàn tay vì những vấn đề này đều nằm trong khả năng" - Phúc nói.

Thầy Lê Hoàng Dũng không quá bất ngờ vì thành tích Phúc đạt được bởi em nắm rất chắc kiến thức và có sự thông hiểu về lịch sử. Ảnh: NQ

Sau đó, Phúc dành thời gian 5 phút đầu để đọc kỹ, phân chia thời lượng cho 4 câu hỏi một cách khoa học. Đặc biệt, với câu hỏi liên quan đến chiến tranh lạnh, Phúc gây ấn tượng khi liên hệ sắc bén với bối cảnh thực tế và chính sách đối ngoại hiện nay.

“Trước khi vào thi, tâm trạng của em khá thoải mái. Sau khi thi xong, dù chắc chắn về bài làm nhưng em vẫn khá áp lực khi nghe các bạn bàn tán về bài thi với sự tiếc nuối và than vãn vì đề quá khó” - Phúc kể.

Đối với Phúc, thầy Lê Hoàng Dũng không chỉ là người thầy mà còn là người bạn lớn luôn đồng hành cùng em. Ảnh: NQ

Khoảnh khắc biết kết quả là một kỷ niệm khó quên đối với Phúc. “Hôm đó em đang đi học thêm, nghe cô thông báo có kết quả học sinh giỏi, em rất run. Khi nghe cô nói em đạt giải, em chỉ kịp xách dép chạy ra chỗ mẹ để hỏi. Tối hôm đó em bận rộn quá trời vì nhiều người nhắn tin chúc mừng em” - Phúc cười bẽn lẽn.

Nói về niềm đam mê bộ môn này, em không nhớ bắt đầu từ bao giờ. "Chỉ biết từ nhỏ, em đã say mê nghe ông bà kể chuyện xưa. Những giai điệu nhạc đỏ mẹ hay mở cũng thấm vào em lúc nào không hay, thôi thúc em tìm tòi về những trang sử hào hùng của dân tộc”.

Nhiều người nghĩ học lịch sử chỉ cần học thuộc, nhưng Phúc cho rằng quan điểm đó chưa hẳn đúng. Bởi nếu không học sâu để hiểu bản chất của vấn đề, sự kiện, kiến thức sẽ rất khó đọng lại.

“Em nắm chắc sự kiện, đọc thêm tài liệu, xem các nội dung lịch sử trên mạng, liên hệ hình ảnh để ghi nhớ. Đặc biệt, em có thói quen nghỉ 5 phút để đầu óc trống trước khi học để có sự tập trung cao độ và thường xuyên nhẩm lại những gì mình đã học khi rảnh. Em cũng duy trì việc dậy sớm để học bởi khi đó kiến thức dễ ghi nhớ nhất” - Phúc bày tỏ.

Hiện Phúc đang tập trung cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới, em dự tính sẽ thi chuyên sử. Ảnh: NQ

Không chỉ là thành tích, kỳ thi học sinh giỏi đối với Phúc còn mang đến nhiều trải nghiệm. “Em có thêm bạn mới, học được kỹ năng làm bài và thậm chí là một tour du lịch Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa. Kỳ thi là cơ hội để em khám phá mọi ngõ ngách của ngôi trường này và em thực sự choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó” - Phúc chia sẻ.

Thầy Lê Hoàng Dũng, giáo viên bồi dưỡng của Phúc chia sẻ kết quả Phúc đạt được không khiến thầy quá bất ngờ. "Xem bức ảnh mẹ Phúc gửi khi em bước ra khỏi điểm thi là một nụ cười rất tự tin. Hơn nữa, ngay sau đó em gọi điện cho tôi và nói “Thầy ơi, trong đề thi có câu ngày 6-1 là chiến thắng Phước Long báo về. Vậy ngày 18-3 là ngày chiến thắng về học sinh giỏi môn lịch sử” - thầy Dũng nhớ lại.

Phúc có khiếu xã hội, song em chọn thi lịch sử vì đó là đam mê thực sự và cũng là một lựa chọn chiến lược để phát huy tối đa thế mạnh bản thân. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi diễn ra từ những ngày đầu năm học, bắt đầu từ một nhóm 5 bạn cùng ôn luyện. Qua các vòng, Phúc là cái tên duy nhất được chọn để đi tiếp.

“Học lịch sử mà chỉ học vẹt thì rất khó nếu gặp những sự kiện lạ. Nhưng với Phúc, em nắm chắc bối cảnh, diễn biến xuyên suốt từ thời kháng chiến đến giai đoạn đổi mới. Nhờ cái nền vững chắc đó, khi gặp các câu hỏi vận dụng hay so sánh, Phúc lý giải rất sắc sảo, không bao giờ rơi vào cảnh "râu ông nọ chắp cằm bà kia'" – Thầy Dũng nhận xét.