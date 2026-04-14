Sáng nay vàng bật tăng trở lại 14/04/2026 09:38

(PLO)- Ngày 14-4, vàng trong nước bật tăng mạnh sau hai phiên điều chỉnh, nhanh chóng tái lập mốc 170 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá thế giới duy trì vùng cao và kỳ vọng dài hạn hướng tới 5.000 USD/ounce.

Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết giá mua ở mức 170 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 173 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với cuối ngày hôm qua.

Vàng nhẫn 9999 của thương hiệu SJC cũng được tăng tương đương với giá mua bán hiện ở mức 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn được cộng thêm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua, neo giá mua bán ở mức 171 - 173 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Công ty PNJ tăng thêm 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, neo giá mua bán vàng nhẫn 9999 lên 169,7 - 172,7 triệu đồng/lượng. Sau khi cộng thêm 1,2 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên giao dịch hôm qua, hiện giá vàng nhẫn trơn tại Phú Quý cũng có mức giá tương tự như PNJ.

Ở chiều ngược lại, vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu bất ngờ đi xuống khi giảm 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, xuống còn 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với mặt bằng chung từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải giảm đến 1,2 triệu đồng/lượng, niêm yết giá giao dịch ngang bằng với Bảo Tín Minh Châu.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện đang dao động quanh mức 4.770 USD/ounce, cao hơn 30 USD/ounce so với giá đóng cửa phiên gần nhất. Quy đổi theo tỉ giá tại các ngân hàng thương mại, giá vàng ngoại tương đương 151,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 21 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này thu hẹp mạnh so với mức vênh 30 triệu đồng/lượng trong tuần trước.

Dù chịu sức ép ngắn hạn từ giá dầu leo thang song triển vọng dài hạn của giá vàng vẫn được duy trì tích cực. Một tổ chức đầu tư cho rằng kịch bản vàng vượt mốc 5.000 USD/ounce ngay trong năm nay vẫn hoàn toàn khả thi.

Các nhà phân tích hàng hóa tại Công ty quản lý tài sản toàn cầu State Street Investment Management tiếp tục giữ quan điểm lạc quan. Theo đó, xác suất để giá vàng dao động trong vùng 4.750 - 5.500 USD/ounce trong phần còn lại của năm ở mức 50%.

Tuy vậy, tổ chức này đã điều chỉnh thận trọng hơn với kịch bản tăng mạnh. Xác suất vàng bứt phá lên vùng 5.500 - 6.250 USD/ounce được hạ từ 35% xuống 30%. Ngược lại, vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce được đánh giá là đáy của thị trường, có thể được kiểm định lại vào năm 2027. Kịch bản tiêu cực hơn với giá lùi về 4.000 - 4.750 USD/ounce, tương đương mặt bằng cuối tháng 3, hiện có xác suất khoảng 20%.

Đáng chú ý, kỳ vọng chính sách tiền tệ đã thay đổi nhanh chóng. Đầu năm, thị trường dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới lỏng khoảng 58 điểm cơ bản trong năm 2026. Tuy nhiên, cú sốc năng lượng từ Trung Đông đã đảo chiều kỳ vọng, thậm chí có thời điểm thị trường nghiêng về khả năng Fed tăng lãi suất với xác suất vượt 60%.

Hiện tại, theo CME FedWatch (công cụ dự báo xác suất quyết định lãi suất của Fed) dự đoán xác suất Fed giữ nguyên lãi suất đến cuối năm lên tới 71%. Trong bối cảnh chính sách tiền tệ trung lập, giá vàng vẫn trụ vững quanh vùng cao, giao dịch dưới mốc 4.800 USD/ounce với giá giao ngay khoảng 4.774 USD/ounce, tăng hơn 1% trong ngày.