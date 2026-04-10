Hơn 200 học sinh trường Bình Quới Tây vẫn nghỉ học sau sự cố nghi ngộ độc 10/04/2026 12:33

(PLO)- Sáng 10-4, Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM có 686/906 học sinh đi học. Dù con số này đã tăng hơn so với hôm qua nhưng vẫn còn 220 học sinh vắng mặt.

Sáng nay, PV có mặt tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Tại đây, nhiều lớp học vẫn vắng học sinh.

Học sinh nghỉ học vì nhiều lý do

Lớp 1/2 sáng nay chỉ có 10 học sinh đi học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ghi nhận tại lớp 1/2 vào sáng cùng ngày, không khí học tập khá trầm lắng.

Cô Nguyễn Thị Bạch Yến, giáo viên chủ nhiệm, cho biết lớp có 31 em nhưng chỉ 10 em đến trường. Trong số 21 học sinh vắng mặt, có 3 em sốt do thời tiết, số còn lại đang được gia đình theo dõi, điều trị tại nhà sau khi có các triệu chứng bất thường về tiêu hóa.

"Dạy ở đây 13 năm, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến sự việc như thế này. Hiện phụ huynh liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình trên lớp vì họ khá lo lắng" - cô Yến nói.

Do học sinh nghỉ học quá nhiều nên các em đi học hôm nay chỉ tham gia các tiết ôn tập chuẩn bị cho kỳ kiểm tra học kỳ sắp tới.

Sáng nay vẫn có học sinh xuống phòng y tế khám với triệu chứng bị đau bụng. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tại phòng y tế của trường, sáng nay tiếp tục có một số trẻ xuống khám vì đau bụng, tiêu chảy. Có bé phải nằm lại theo dõi, có trường hợp trường phải gọi phụ huynh đến đón về vì sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục học.

Phụ huynh phải đến đón học sinh về giữa buổi vì bé đau bụng, mệt mỏi. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết ngoài các em đang điều trị, một số học sinh vắng do gia đình không có người đưa đón hoặc lo ngại thời tiết nắng nóng khi trường tạm dừng bán trú. Số lượng học sinh đi học sáng nay đã tăng hơn hôm qua (457 em vắng). Học sinh nghỉ học sẽ được cô giáo dạy bù vào thời gian thích hợp.

Cũng theo bà Tiên, ngày hôm qua, trường đã phối hợp với chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh đến các bệnh viện thăm hỏi các em. Tính đến chiều 9-4, còn 26 học sinh đang điều trị tại các bệnh viện.

"Hiện trường đang được tập trung khử khuẩn, vệ sinh để đảm bảo an toàn cao nhất. Dự kiến trường sẽ tổ chức bán trú trở lại từ thứ Tư tuần tới" - bà Tiên thông tin.

Về việc chọn đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp, bà Tiên giải thích việc tổ chức bếp ăn tại chỗ cần lộ trình dài hơi và sự chỉ đạo từ cấp trên. Quy trình kiểm soát suất ăn hiện nay luôn có sự tham gia giám sát của phụ huynh. Suất ăn bán trú của trường có giá 37.000 đồng.

Nhiều học sinh hôm qua nghỉ học, sáng nay đã đi học bình thường. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bà Tiên bộc bạch: "Ngày xảy ra sự cố, tôi và đội ngũ giáo viên vẫn ăn cùng suất ăn như học sinh nhưng không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bất thường".

Hiện mẫu thức ăn các ngày 7 và 8-4 đã được lấy đi xét nghiệm, trường đang chờ kết quả từ cơ quan chức năng để có quyết định tiếp theo về đơn vị cung cấp.

Phụ huynh thay phiên nhau đưa đón con

Việc trường tạm dừng bán trú sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm khiến cuộc sống nhiều gia đình bị đảo lộn.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây tạm dừng bữa ăn bán trú sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm, phụ huynh phải đến đón con về vào giữa trưa. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ngồi chờ con tại sân trường, anh Trần Thanh Phong, phụ huynh có con học lớp 1 cho biết hai vợ chồng phải thay phiên xin nghỉ giữa giờ làm để đưa đón con hai buổi mỗi ngày.

"Công ty tôi ở tận cầu Sài Gòn, cách trường hơn 5 km. Giờ trưa tôi chạy về đón bé về ăn cơm với bà nội, sau đó quay lại công ty làm việc. Trong khi đó, đầu giờ chiều, mẹ bé sẽ chở bé quay lại trường. Hai vợ chồng phải phân chia thời gian rất vất vả" - anh Phong chia sẻ.

Nhiều phụ huynh mong muốn sớm làm rõ nguyên nhân của vụ việc. Bên cạnh đó, trường nhanh chóng tổ chức lại bán trú để họ yên tâm công tác. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo anh, việc di chuyển dưới nắng nóng gay gắt cũng khiến con anh bị say nắng, mệt mỏi. Con anh cũng có triệu chứng đau bụng, sốt nhẹ sau bữa ăn ngày 7-4 nhưng may mắn sức khỏe đã dần ổn định sau khi nghỉ ngơi tại nhà.

Tương tự, chị H. có hai con (lớp 1 và lớp 4) cùng bị đau bụng, sốt sau bữa ăn bán trú. Bé lớn học lớp 4 triệu chứng nhẹ hơn nên đã đi học lại, riêng bé lớp 1 vẫn còn tiêu chảy nên gia đình phải cho nghỉ nhà theo dõi.

Nhiều phụ huynh mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân và tăng cường kiểm soát chất lượng thực phẩm đầu vào để sớm tổ chức lại bán trú, giúp gia đình ổn định sinh hoạt.

Được biết, thực đơn bữa trưa ngày 7-4 (thời điểm xảy ra sự việc) gồm: cơm, gà kho gừng, canh bắp cải nấu thịt, dưa leo xào và mận; bữa xế là bánh Flan.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày hôm qua (9-4), nhiều học sinh tại đây bị đau bụng, nôn ói phải nhập viện. Tính đến sáng 10-4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 ca.

Tổng số 148 ca này được ghi nhận từ 4 cơ sở y tế, trong đó có 102 ca theo dõi điều trị ngoại trú và 46 ca được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú). Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca (trong đó 9 ca điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 6 ca điều trị ngoại trú).