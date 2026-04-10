Số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại trường tiểu học Bình Quới Tây tăng lên 148 10/04/2026 10:38

(PLO)- Tính đến sáng 10-4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây đã tăng lên 148 ca.

Ngày 10-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết tính đến sáng 10-4, theo báo cáo của các cơ sở y tế trên địa bàn TP, số ca nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) đã tăng lên 148 ca.

Tổng số 148 ca này được ghi nhận từ 4 cơ sở y tế, trong đó có 102 ca theo dõi điều trị ngoại trú và 46 ca được điều trị nội trú.

Cụ thể, Bệnh viện Nhân dân Gia Định ghi nhận 48 ca (trong đó 35 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 13 ca theo dõi ngoại trú). Bệnh viện Nhi đồng 2 ghi nhận 15 ca (trong đó 9 ca điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 6 ca điều trị ngoại trú).

Một trong số bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh ghi nhận 72 ca (trong đó 2 ca còn điều trị nội trú, tình trạng các ca ổn định, 70 ca điều trị ngoại trú). Trạm Y tế phường Bình Quới ghi nhận 13 ca, tất cả đều được kê đơn thuốc điều trị ngoại trú.

Sở Y tế đã yêu cầu các bệnh viện theo dõi sát tình hình, tuân thủ phác đồ điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nhằm xác định tác nhân gây bệnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) được giao nhiệm vụ phối hợp cùng Sở An toàn thực phẩm và Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngoài việc đôn đốc các đơn vị trong công tác cấp cứu, điều trị, cập nhật diễn tiến ca bệnh và thực hiện chế độ báo cáo theo qui định, Sở Y tế cũng đã chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 2 chủ động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn, đảm bảo nguồn lực tối ưu cho công tác cấp cứu và điều trị.

Trước những lo ngại về mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn học đường, trong hai ngày 8 và 9-4, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn TP.HCM.

Ông Lê Minh Hải, Phó Giám đốc Sở An toàn thực phẩm, cho biết trước những sự cố về an toàn thực phẩm xảy ra tại một số địa phương trong thời gian qua, các cấp lãnh đạo và Sở An toàn thực phẩm đang đặt ưu tiên hàng đầu vào công tác phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Mục tiêu cốt lõi không phải là tìm ra sai phạm để xử phạt, mà thông qua các đợt kiểm tra chuyên đề, cơ quan chức năng mong muốn hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp rà soát quy trình và tự giám sát nguồn thực phẩm của mình.

Theo ông Hải, đây là trách nhiệm chung không chỉ của cơ quan quản lý mà còn là sự đồng hành từ phía nhà trường và các đơn vị cung ứng. Các doanh nghiệp hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, thực hiện cam kết cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, đúng quy định cho các bếp ăn bán trú, nội trú và các cơ sở kinh doanh ăn uống trong trường học. Sự phối hợp chặt chẽ này chính là chìa khóa để đảm bảo chất lượng bữa ăn và sự phát triển an toàn cho thế hệ học sinh tại TP.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của đợt triển khai này là hướng dẫn thực hiện Lễ ký kết "Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm". Đây là cam kết trách nhiệm giữa các cơ sở cung ứng với cơ quan quản lý và nhà trường, nhằm thiết lập một "lá chắn" vững chắc, bảo vệ sức khỏe cho học sinh trên toàn TP.

Sau đợt triển khai này, dự kiến trong thời gian tới, Sở An toàn thực phẩm sẽ tổ chức lễ ký kết bản cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm giữa cơ quan quản lý và các đơn vị cung ứng.