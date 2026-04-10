Tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm 10/04/2026 11:30

(PLO)- Kết quả xét nghiệm ban đầu đã tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM.

Ngày 10-4, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả xét nghiệm mẫu phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM).

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, vi khuẩn Salmonella đã được phát hiện trong phân của các học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy, trong số 10 mẫu phân được lấy, có 7 mẫu dương tính với vi khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn gây viêm dạ dày, ruột, tiêu chảy, sốt, đau bụng.

Tìm thấy vi khuẩn Salmonella trong mẫu phân của học sinh nghi ngộ độc thực phẩm. Ảnh: BVCC

Hiện các đơn vị chuyên môn, trong đó có Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (OUCRO), đang tiếp tục phối hợp với bệnh viện lấy thêm mẫu, định type vi khuẩn nhằm xác định chính xác tác nhân gây bệnh và nguồn lây.

Theo Sở Y tế, tính đến sáng nay (10-4), ghi nhận đã có 148 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Trong đó, 102 trường hợp được theo dõi, điều trị ngoại trú và 46 trường hợp điều trị nội trú. Tình trạng chung của các bệnh nhân hiện ổn định, chưa ghi nhận ca diễn tiến nặng. Học sinh bị ngộ độc thực phẩm được tiếp nhận, điều trị tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn, gồm Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh và Trạm Y tế phường Bình Quới.

Trước đó như PLO đưa tin, ngày 8-4, tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây đã ghi nhận 41 học sinh có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa với các triệu chứng chính là đau bụng, nôn ói, sốt, đau đầu.

Trong đó có hai em sốt cao, đau bụng và nôn ói nhiều đã được chuyển đến ngay Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi và điều trị. Các trường hợp còn lại nằm tại phòng y tế của trường và được xử trí hạ sốt, bù nước bằng đường uống, giảm co thắt đau bụng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trạm Y tế phường Bình Quới đã khẩn trương phối hợp với bộ phận y tế trường học để khám sàng lọc, điều tra dịch tễ, đánh giá nguy cơ và can thiệp theo quy trình xử lý các trường hợp ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình hình và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, lấy mẫu xét nghiệm để tìm tác nhân phục vụ công tác điều trị. Đồng thời thông tin nhanh đến Sở An toàn thực phẩm TP để có giải pháp kịp thời.