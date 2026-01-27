Đánh bạc thua, 2 người nước ngoài cạy két sắt trộm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng 27/01/2026 16:30

(PLO)- Hai người nước ngoài đến Đà Nẵng đánh bạc, sau khi thua sạch túi đã đột nhập nhà dân cạy két sắt trộm tài sản trị giá 300 triệu đồng.

Ngày 27-1, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS vừa bắt giữ hai người nước ngoài là Ling Zingfeng (46 tuổi) và Yang Jun Yun (39 tuổi) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Sau khi đánh bạc thua sạch túi, hai người nước ngoài đột nhập nhà dân cạy két sắt trộm tài sản. Ảnh: CA

Trước đó, tối 24-1, ông HTL (34 tuổi, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) đến Công an phường Ngũ Hành Sơn trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng.

Ông L trình bày, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, gia đình đi ra ngoài, đến hơn 20 giờ quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Nhận tin báo, Phòng CSHS tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, truy xét nghi phạm gây án.

Qua điều tra, cảnh sát xác định hai người trên là nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi gây án, hai người này thay quần áo, vứt lại tang vật ngụy trang tại thùng rác ven đường rồi tẩu thoát.

Cảnh sát nhận định nghi phạm có khả năng rời khỏi địa bàn TP nên triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt.

Đến tối 25-1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Phòng CSHS cử tổ công tác phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An đón lỏng, bắt giữ hai người khi tàu dừng tại ga Vinh.

Công an thu giữ tang vật. Ảnh: CA

Qua khai thác nhanh, hai người này khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân.

Sau mỗi vụ trộm, hai người di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Cảnh sát thu giữ tang vật gồm tám thỏi bạc, ba lắc vàng, một dây chuyền vàng, một chiếc bông tai vàng và hai đồng hồ.

Hiện Phòng CSHS đã di lý nghi phạm về TP Đà Nẵng để tiếp tục đấu tranh, xử lý.