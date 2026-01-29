Người dân bị lừa tiền vì tin vào cuộc gọi giả danh nhân viên BHXH 29/01/2026 16:25

Mới đây, BHXH cơ sở Bến Cát (TP.HCM) cho biết trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân, đơn vị đã phát hiện tình trạng một số đối tượng giả danh viên chức BHXH gọi điện thoại lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động và người đang hưởng các chế độ. Đáng chú ý, tình trạng này có xu hướng gia tăng vào thời điểm cận Tết Nguyên đán.

Cụ thể, theo phản ánh của người dân đến giao dịch tại cơ quan BHXH, các đối tượng thường tự xưng là cán bộ, viên chức BHXH và đưa ra các thông báo như “có hồ sơ cần cập nhật”, “sai thông tin tài khoản nhận tiền”, “chưa nhận được trợ cấp” hoặc “có khoản tiền BHXH sắp được chi trả”. Sau đó, chúng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác theo hướng dẫn nhằm chiếm đoạt tiền.

Người dân đến BHXH cơ sở Bến Cát trình báo sau khi bị đối tượng giả danh viên chức BHXH gọi điện lừa đảo. Ảnh: BHXH cơ sở Bến Cát.

BHXH cơ sở Bến Cát đã trực tiếp tiếp nhận một vụ việc điển hình. Đó là trường hợp ông Trần Văn C, người đang thụ hưởng chính sách BHXH trên địa bàn, đến cơ quan BHXH trình báo việc bị một đối tượng tự xưng là viên chức BHXH tên “Thanh” gọi điện yêu cầu “cập nhật thông tin nhận tiền BHXH”. Do tin tưởng và làm theo hướng dẫn, ông Cần đã bị chiếm đoạt số tiền 3,4 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, BHXH cơ sở Bến Cát đã hướng dẫn người dân điều chỉnh lại thông tin tài khoản nhận tiền theo đúng quy định; đồng thời trực tiếp tuyên truyền, giải thích để người dân nhận diện rõ các thủ đoạn lừa đảo.

Từ thực tiễn công tác tại cơ sở, BHXH cơ sở Bến Cát xác định rõ vai trò là đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và tuyên truyền cho người dân trên địa bàn; chủ động lồng ghép nội dung cảnh báo trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục và tư vấn trực tiếp tại quầy giao dịch.

Cơ quan BHXH khẳng định ngành BHXH không yêu cầu người dân cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội. Việc điều chỉnh, cập nhật thông tin chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua các kênh giao dịch điện tử chính thức của ngành.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH TP.HCM, BHXH cơ sở Bến Cát tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác; chủ động liên hệ với cơ quan BHXH địa phương khi có nghi vấn, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH và ngăn chặn hiệu quả các hành vi lừa đảo trong dịp cận Tết.