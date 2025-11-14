Nam thanh niên phát bệnh dại sau 6 tháng bị chó cắn, nguy cơ tử vong 14/11/2025 10:12

(PLO)- Bị chó cắn từ 6 tháng trước nhưng không tiêm vaccine phòng dại, 1 người ở Tuyên Quang nhập viện trong tình trạng lên cơn dại, suy hô hấp.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Hà Nội, ngày 14-11 cho biết vừa tiếp nhận nam bệnh nhân SVĐ (30 tuổi, ngụ Tuyên Quang), nhập viện trong tình trạng kích thích, sợ ánh sáng, sợ nước, suy hô hấp, phải đặt ống nội khí quản thở máy.

Theo lời người nhà, khoảng 6 tháng trước, anh Đ bị chó cắn cùng thời điểm với chị dâu, cháu gái và một người hàng xóm. Tuy nhiên, anh không đi tiêm vaccine phòng dại.

Ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng thần kinh điển hình của bệnh dại như kích thích, sợ gió, sợ ánh sáng, sợ nước.

Sau một ngày điều trị tại cơ sở y tế tuyến dưới nhưng không cải thiện, anh Đ được chuyển lên tuyến trên trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh: BVCC

Tại đây, bệnh nhân sốt 38,3°C, có dấu hiệu nhiễm trùng, gáy cứng, gợi ý tổn thương thần kinh trung ương. Trên da vùng lưng có nhiều mảng xuất huyết do người nhà từng áp dụng cạo gió. Hô hấp diễn biến xấu, bệnh nhân phải thở máy.

Kết quả chọc dịch não tủy cho thấy tăng áp lực, xét nghiệm phát hiện virus dại trong dịch não tủy dương tính. Sau khi có kết quả khẳng định mắc bệnh dại, tiên lượng không thể cứu chữa, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà chăm sóc.

Theo ThS.BS Trương Tư Thế Bảo, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, đây là một trường hợp rất đáng tiếc. Dù thời điểm bị chó cắn đã cách đây 6 tháng, việc không tiêm phòng dại sau phơi nhiễm đã khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy hiểm. Virus dại có thể ủ bệnh nhiều tuần đến nhiều tháng, nhưng khi đã lên cơn thì gần như không có cơ hội cứu chữa.

BS Bảo nhấn mạnh: “Với người bị động vật nghi dại cắn, cào (kể cả không chảy máu) hoặc liếm lên vùng da tổn thương, đặc biệt là chó, mèo không rõ nguồn gốc, cần được tiêm phòng dại ngay".

Đối với các vết thương nặng, nhiều vết cắn, hoặc ở vị trí nguy hiểm như đầu, mặt, cổ, đầu ngón tay, ngón chân, bộ phận sinh dục..., các BS sẽ chỉ định tiêm huyết thanh kháng dại phối hợp vaccine phòng dại.

Ngoài ra, BS cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đắp thuốc, lá cây hay áp dụng mẹo dân gian lên vết thương do chó, mèo cắn vì có thể gây nhiễm trùng, che lấp tổn thương và làm giảm hiệu quả tiêm phòng dại.