TP.HCM: Xử lý nghiêm việc cho thuê, mượn phòng mổ phẫu thuật thẩm mỹ 13/11/2025 18:43

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM sẽ xử lý nghiêm hành vi cho thuê, mượn phòng mổ phẫu thuật thẩm mỹ hoặc sử dụng nhân sự hành nghề không đăng ký với cơ quan quản lý.

Chiều 13-11, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp thông tin đến Trung tâm Báo chí TP về hoạt động khám, chữa bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa thẩm mỹ và công tác kiểm tra mỹ phẩm lưu hành trên thị trường.

Theo Sở Y tế, hoạt động khám, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ hiện bao gồm hai loại hình chính: phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ và bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ (hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ).

Đối với phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, đơn vị bắt buộc phải được Sở Y tế cấp Giấy phép hoạt động (GPHĐ), đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự.

Nhân viên y tế trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh phải có Chứng chỉ hành nghề (CCHN) phù hợp, được đăng ký hành nghề và chỉ được thực hiện kỹ thuật chuyên môn trong danh mục đã được Sở Y tế phê duyệt.

Sở Y tế TP.HCM sẽ xử lý nghiêm các hành vi cho thuê, mượn phòng mổ. Ảnh: SYT

Đối với bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ, việc cấp phép được thực hiện bởi Bộ Y tế hoặc Sở Y tế sau khi thẩm định đầy đủ các điều kiện chuyên môn, nhân sự và cơ sở vật chất. Khi có thay đổi về điều kiện hành nghề, đơn vị phải đăng ký lại với cơ quan quản lý.

Sở Y tế cho biết, theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP, tất cả người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh phải đăng ký hành nghề trên phần mềm quản lý hành nghề y. Các trường hợp không có CCHN, không có GPHĐ hoặc không đăng ký hành nghề trên phần mềm đều được xem là vi phạm quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được Sở Y tế phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện thường xuyên, đột xuất hoặc theo phản ánh của báo chí và người dân. Các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, có thể đình chỉ hoạt động cho đến khi khắc phục hoàn toàn và được thẩm định lại điều kiện an toàn.

Giám đốc bệnh viện và bác sĩ chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại phòng khám phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạt động khám, chữa bệnh của đơn vị.

Sở Y tế khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi cho thuê, mượn phòng mổ hoặc sử dụng nhân sự hành nghề không đăng ký với cơ quan quản lý.

Cùng ngày, Sở Y tế cũng thông tin về Công ty TNHH MTV Thương mại Xuất nhập khẩu Obagi. Ngày 21-1-2025, Sở đã ban hành Công văn về việc kiểm tra, xử lý đối với công ty này, và tiếp tục có Công văn (ngày 24-4-2025) yêu cầu thu hồi, tiêu hủy sản phẩm mỹ phẩm vi phạm. Báo cáo đã được gửi đến Thanh tra Bộ Y tế và Cục Quản lý Dược theo quy định.

Sở Y tế nhấn mạnh các sản phẩm mỹ phẩm vẫn lưu hành trên thị trường sau khi có quyết định thu hồi số công bố sẽ bị xử lý vi phạm hành chính.

Trước tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, nhập lậu còn phổ biến, Sở đã tăng cường kiểm tra liên ngành với Công an TP, Quản lý thị trường và UBND phường, xã nhằm ngăn chặn, đẩy lùi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trong lĩnh vực y tế.

Đồng thời, Sở Y tế khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng hàng nhập lậu hoặc xách tay để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi chính đáng của bản thân.