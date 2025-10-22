Hi hữu: Bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong nhà vệ sinh, phải điều trị tích cực 22/10/2025 14:32

(PLO)- Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn, phải sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế.

Ngày 22-10, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận một trường hợp rắn cắn vô cùng hi hữu.

Theo đó, sáng 11-10, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhân dân 115, tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn.

Theo lời kể của bệnh nhân, buổi sáng khi vào nhà vệ sinh, đang đưa tay lấy bàn chải đánh răng thì đột ngột ngón cái đau chói như có con gì cắn. Người này giật tay lại, thấy con rắn màu xanh đang ngóc đầu lên.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, sinh hiệu ổn định nhưng ngón tay cái sưng đỏ, đau lan nhanh.

Vết thương ngón tay cái bên trái của bệnh nhân sau khi bị rắn cắn. Ảnh: BVCC

Hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy đó là một con rắn lục đuôi đỏ dài hơn nửa mét. Đáng nói, con rắn này đã trườn vào trong nhà vệ sinh, khiến người bệnh hoàn toàn mất cảnh giác.

Nhận định đây là vết thương có nguy cơ nhiễm nọc độc và nhiễm trùng cao, người bệnh được sơ cứu kịp thời bằng cách rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, sau đó chuyển đến khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu điều trị, chỗ vết cắn của bệnh nhân sưng nề lan nhanh lên bàn tay và cẳng tay, kèm cảm giác đau nhức. Siêu âm phần mềm ghi nhận phù nề mô mềm nhưng không tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa trong giới hạn an toàn.

Người bệnh được sử dụng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế theo hướng dẫn điều trị rắn độc cắn của Bộ Y tế.

Theo chuyên gia, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa các enzyme fibrinogenase và haemorrhagin gây rối loạn đông máu và phá hủy mô. Vì vậy, điều trị sớm bằng huyết thanh là yếu tố quyết định cứu sống người bệnh.

Nhờ hệ thống kho thuốc hiếm do Sở Y tế TP.HCM thành lập nhằm điều phối các loại thuốc đặc thù, quý hiếm trên toàn địa bàn TP, bệnh viện đã nhanh chóng tiếp cận nguồn huyết thanh kháng nọc rắn, giúp người bệnh được điều trị kịp thời ở thời điểm nguy kịch nhất.

Song song, bệnh viện tiến hành điều trị kháng sinh phòng viêm mô tế bào, chăm sóc vết thương và nâng đỡ toàn diện tổng trạng.

Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh hồi phục tốt và được xuất viện an toàn.