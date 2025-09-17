Chân dung Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ngày 17-9, Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Bộ Công an, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng.