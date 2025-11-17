Giải cứu 3 nông dân bị lũ cô lập phải ăn bắp chống đói 17/11/2025 16:03

(PLO)- Đi làm rẫy, ba nông dân ở xã Uar, tỉnh Gia Lai bị nước lũ cô lập, phải ở lại trên rẫy ăn bắp cầm cự.

Ngày 17-11, ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch UBND xã Uar, tỉnh Gia Lai, cho biết lực lượng chức năng vừa giải cứu thành công ba nông dân bị cô lập trên rẫy do nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Theo ông Thành, cả ba người được giải cứu đều an toàn, sức khỏe ổn. Sau giải cứu, cả ba người rất vui mừng nhờ được giải cứu kịp thời do lương thực trên rẫy không còn, phải ăn bắp cầm cự qua cơn đói.

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã huy động ca nô tiếp cận hiện trường, đưa ba nông dân thoát khỏi vùng cô lập an toàn.

Trước đó, chiều 16-11 trên địa bàn xã Uar xảy ra mưa lớn, khiến ba nông dân, gồm: ông Vũ Đình Duyên, Vũ Đình Duyên, Ksor Tình (ngụ xã Uar, tỉnh Gia Lai) đi làm rẫy tại khu vực suối Uar, thuộc thôn Ia Zíp, xã Uar không thể quay về được do nước lũ dâng cao, chảy xiết.

Trong đêm 16-11 và sáng 17-11, do hết lương thực, cả ba người phải ở lại trên rẫy, ăn bắp để cầm cự qua cơn đói.

Nhận được tin báo, UBND xã Uar triển khai lực lượng cứu hộ nhưng do nước lớn, bờ suối rộng khoảng 100 mét, vượt quá khả năng ứng cứu của địa phương. Ngay sau đó, UBND xã Uar đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa hỗ trợ lực lượng, phương tiện cứu hộ.

Clip Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đưa xuồng máy vượt suối Uar giải cứu ba nông dân bị cô lập do nước lũ chảy xiết.

Đến 10 giờ 17-11, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 5 – Ayun Pa đã triển khai ba ô tô, một xuồng máy và 12 cán bộ phối hợp với lực lượng địa phương triển khai ứng cứu khẩn cấp.

Đến khoảng 12 giờ, Lực lượng cứu hộ đã huy động ca nô tiếp cận hiện trường, đưa ba công dân bị cô lập về bờ an toàn.