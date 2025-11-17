Bơi thuyền ngược dòng lũ chảy xiết cứu 2 người mắc kẹt cả đêm trên sông 17/11/2025 12:32

(PLO)- Hai người đàn ông mắc kẹt cả đêm trên cồn đất giữa sông Đăk Mi (xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng) đến sáng nay đã được lực lượng chức năng bơi thuyền ra ứng cứu.

Trưa 17-11, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an xã Phước Chánh vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự xã ứng cứu thành công hai người đàn ông mắc kẹt giữa sông.

Clip ứng cứu hai người đàn ông mắc kẹt cả đêm trên sông.

Theo đó, trên địa bàn xã Phước Chánh đang có lũ lớn tràn về. Hai người dân đi làm trên núi về mắc kẹt giữa dòng nước tại khu vực thuỷ điện Đăk Mi 3.

Nhận được thông tin, Công an xã Phước Chánh ngay lập tức có mặt tiến hành ứng cứu. Hai cán bộ chiến sĩ đã lái thuyền máy cắt dòng lũ chảy xiết tiếp cận cồn đất giữa sông ứng cứu hai người đàn ông này, đưa vào khu vực an toàn.

Hai người đàn ông ở trên cồn đất giữa sông từ đêm qua đến sáng nay đã được ứng cứu.

Trao đổi với PLO, ông Lê Đình Tài, Chủ tịch UBND xã Phước Chánh cho hay, khoảng 21 giờ 30 tối qua, địa phương đã nhận được thông tin hai người dân đang ở trên cồn đất giữa sông Đăk Mi.

Tuy nhiên, do trời tối, nước chảy xiết nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã dùng dây tiếp tế thức ăn cho hai người dân

Đến sáng nay khi thời tiết thuận lợi hơn, các lực lượng chức năng lập tức tổ chức ứng cứu. Vị trí này nằm ngay dưới thủy điện Đắk Mi 3.