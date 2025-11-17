Hồ Sông Cái xả lũ, cảnh báo ngập lụt khu vực Phan Rang 17/11/2025 14:53

(PLO)- Hồ Sông Cái có thể điều tiết nước lên đến 2.000 m3/giây, cảnh báo ngập cục bộ vùng trũng ven sông Cái Phan Rang như các phường Phan Rang, Đông Hải, Bảo An.

Chiều 17-11, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, phát thông báo điều tiết nước hồ Sông Cái để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận, lúc 6 giờ ngày 17-11, mực nước hồ Sông Cái đạt cao trình trên 194 m, tương đương hơn 232 triệu m3, vượt 105% so với dung tích thiết kế. Dự kiến lưu lượng nước về hồ bình quân 30- 2.000 m3/s.

Hồ Sông Cái sẽ xả điều tiết nước lưu lượng 10-2.000 m3/giây

Để bảo đảm an toàn hồ đập, công ty sẽ điều chỉnh vận hành hồ Sông Cái từ 12 giờ ngày 17-11 đến 17 giờ ngày 28-11. Lưu lượng nước qua tràn 10- 2.000 m3/giây; đồng thời xả nước qua cống tiếp nước hạ du 7-27,8 m3/giây.

Đơn vị quản lý hồ cho biết sẽ ưu tiên điều tiết nước lưu lượng lớn vào ban ngày, giảm dần lưu lượng vào ban đêm. Trong trường hợp lượng mưa, lượng nước về hồ có biến động tăng so với dự kiến, công ty sẽ có thông báo điều chỉnh lưu lượng xả phù hợp.

Sơ tán người dân vùng trũng ngập ở xã Ninh Phước đến nơi an toàn.

Công ty cũng khuyến cáo việc xả nước hồ Sông Cái kết hợp với mưa, triều cường có thể gây ngập lụt cục bộ một số khu vực trũng ven sông Cái Phan Rang. Đặc biệt, tại các phường Đông Hải, Phan Rang, Bảo An, các xã Ninh Phước, Phước Hậu.

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Hải, tại một số khu vực vùng trũng hạ lưu ven sông Cái Phan Rang nước đã tràn qua đường gây ngập lụt rất nhanh.

"Nước tràn qua đường Dã Tượng lên rất nhanh và hỗn. Chúng tôi đã đề nghị cắt điện, khẩn trương sơ tán khoảng 40 hộ cùng tài sản đến nơi an toàn"-lãnh đạo UBND phường Đông Hải thông tin.

Còn tại xã Ninh Phước, ông Quảng Thúc Đoan, Chủ tịch UBND xã này, cho hay đã sơ tán 91 hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Chính quyền địa phương cũng đã cấm đường đi các thôn Thành Tín, Hòa Thủy đang bị ngập để đảm bảo an toàn.