Cách làm hay giúp Công an Quảng Trị thu hồi hàng trăm khẩu súng, lựu đạn 09/12/2025 16:59

(PLO)- Hàng chục kg thuốc nổ, hàng trăm khẩu súng, viên đạn được Công an tỉnh Quảng Trị cùng những người có uy tín tại các thôn, bản vận động người dân giao nộp.

Ngày 9-12, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã vận động thu hồi 16,7 kg thuốc nổ, 25 kíp nổ, 11 lựu đạn, 1 quả bom, 4 quả đạn pháo, 780 viên đạn các loại, 186 súng và hàng trăm loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Để đạt kết quả này, Công an tỉnh Quảng Trị đã lồng ghép tổ chức hơn 40 hội nghị, gần 200 buổi phát động quần chúng, tuyên truyền tập trung tại cơ sở, trường học… thu hút hơn 5.000 lượt người tham dự.

Hàng trăm viên đạn, súng được người dân giao nộp cho công an.

Từ đặc thù địa bàn và thực tiễn công tác, công an các đơn vị đã xây dựng, phát huy hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo.

Điển hình, Công an xã Hướng Hiệp thường xuyên chỉ đạo các tổ nghiệp vụ phối hợp với chính quyền, đoàn thể, người có uy tín tại các thôn, bản nhân rộng mô hình “Vận động thu hồi, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.

Qua đó, người dân đã nâng cao nhận thức, chủ động đến cơ quan công an giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Công an xã đến tận nhà vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Thiếu tá Cao Tất Linh, Phó trưởng Công an xã Hướng Hiệp, cho biết để làm tốt công tác này, công an xã đã chủ động nắm tình hình từ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở.

Đơn vị thực hiện tuyên truyền giáo dục thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh, fanpage của xã và lực lượng công an.

Bên cạnh đó, công an cũng tuyên truyền trực tiếp tại các trường học, phân công Cảnh sát khu vực đến từng hộ gia đình để vận động nhân dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Những kết quả tích cực trong công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của Công an tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã góp phần hạn chế, phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.