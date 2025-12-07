2 người đàn ông hoảng hốt khi thấy tiền bay đầy đường 07/12/2025 10:45

(PLO)- 2 người đàn ông dân tộc Bru - Vân Kiều ở Quảng Trị đã nhanh chóng nhặt số tiền trên rồi đưa đến công an giao nộp.

Ngày 7-12, Công an xã Cồn Tiên (tỉnh Quảng Trị) thông báo, tìm chủ nhân của số tiền mặt mà 2 người đàn ông nhặt được khi đi trên đường.

Theo đó, chiều tối 4-12, khi đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ Hồ Chí Minh, địa phận thôn Bến Hà, xã Cồn Tiên, 2 công dân người dân tộc Bru - Vân Kiều là anh Hồ Văn Xâm và Hồ Việt Trường đã bất ngờ khi thấy nhiều tờ tiền mệnh giá lớn bị gió thổi bay tứ tung.

Anh Xâm và anh Trường nhờ công an tìm chủ sở hữu của số tiền.

Thấy nhiều tờ tiền mệnh giá lớn như "trên trời rơi xuống", 2 người đàn ông khá hoảng hốt dừng xe lại.

Sau khi nhặt hết những tờ tiền, 2 người xác định đây không phải tiền của mình thì mang xuống công an cho đúng quy định và nghĩ tới người đánh rơi sẽ rất buồn khi mất số tiền này.

Vì thế, anh Xâm và anh Trường đã đến Công an xã Cồn Tiên giao nộp, trình báo đầy đủ và nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm chủ sở hữu.

Qua kiểm đếm, cơ quan công an xác định tổng số tiền mà anh Xâm và anh Trường nhặt được và giao nộp là 5,1 triệu đồng.

Công an xã Cồn Tiên thông báo ai là chủ sở hữu của số tiền nói trên thì đến công an xã để làm thủ tục nhận lại.