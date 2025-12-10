Cục CSGT chỉ đạo xử lý xe khách đi ngược chiều ở Quảng Trị 10/12/2025 12:41

(PLO)- Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã mời tài xế xe khách đi ngược chiều lên làm việc, lập biên bản.

Ngày 10-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị thông tin, đã tiến hành lập biên bản về hành vi đi ngược chiều đối với tài xế xe khách Thành Đạt.

Camera hành trình ghi lại cảnh xe khách đi ngược chiều trên Quốc lộ 1A.

Trước đó, Cục CSGT nhận được phản ánh của người dân qua đường dây nóng về một xe khách đi ngược chiều gây nguy hiểm trên Quốc lộ 1A.

Cục trưởng Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng xác minh và xử lý nghiêm.

Qua đó, xác định phương tiện vi phạm vào lúc 9 giờ 25 phút ngày 3-12, tại Km 669+900 Quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị.

CSGT lập biên bản đối với tài xế đi ngược chiều.

Phương tiện vi phạm là xe khách Thành Đạt, BKS 73B-006..., đi ngược chiều tại khu vực có biển cấm đi ngược chiều. Hành vi này bị người dân ghi nhận qua camera hành trình.

Theo đó, tài xế điều khiển là anh C.X.L (46 tuổi, xã Tuyên Hóa), lái xe chuyên tuyến Quảng Trị – Đà Nẵng.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh L đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản đối với hành vi điều khiển xe ô tô khách biển số 73B-006... đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Mức tiền phạt dự kiến là 19 triệu đồng và trừ bốn điểm trên giấy phép lái xe.