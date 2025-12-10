Doanh thu 5.000 tỉ đồng, mỗi tháng chỉ nộp 10 triệu đồng tiền thuế

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng.

Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.