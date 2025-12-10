An ninh trật tự

Toàn cảnh vụ khám xét, bắt tạm giam vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa

(PLO)- Sau hơn 1 tháng kể từ ngày Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện lệnh khám xét, cặp vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Chung ở Thanh Hóa đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội trốn thuế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 22.jpg
Sáng ngày 30-10, hàng chục Cảnh sát Cơ động, hình sự, CSGT thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành để thực hiện khám xét﻿ một số cơ sở kinh doanh vàng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Hàng chục cảnh sát phong tỏa, xuất hiện trên phố tiệm vàng ở Thanh Hóa -2.jpg
Trong số các cơ sở bị khám có tiệm vàng﻿ Kim Chung của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình (71 tuổi) Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và vợ Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Hàng chục cảnh sát phong tỏa, xuất hiện trên phố tiệm vàng ở Thanh Hóa -11.jpg
Quá trình khám xét cơ quan chức năng đã thu thập các chứng cứ﻿ quan trọng để điều tra về hành vi trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Vàng bạc kim chung.jpg
Sau khi khám xét, nhiều tiệm vàng trên phố Lê Hoàn đóng cửa, trong đó có tiệm vàng Kim Chung. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 12.jpg
Đến chiều ngày 9-12, hàng chục cảnh sát tiếp tục xuất hiện ở tiệm vàng Kim Chung có địa chỉ 219 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 5.jpg
Bên ngoài tiệm vàng Kim Chung, lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường thực thi nhiệm vụ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 8.jpg
Trên tuyến phố Lê Hoàn, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi quá trình khám xét của lực lượng chức năng, khiến cho các phương tiện lưu thông gặp khó khăn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 6.jpg
Cùng thời điểm khám xét tiệm vàng Kim Chung, nhiều cảnh sát cũng xuất hiện tại số nhà 232 Lê Hoàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 2.jpg
Bên trong tiệm vàng Kim Chung﻿, lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Tiệm vàng Kim Chung.jpg
Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam﻿ đối với vợ chồng Nguyễn Hữu Bình, Lê Thị Thu Hương về tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Tiệm vàng Kim Chung-.jpg
Đồng thời, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Thanh Hóa tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga tội trốn thuế﻿. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh khám xét, bắt giam vợ chồng chủ tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa - 9.jpg
Khoảng 16 giờ 30 ngày 9-12, lực lượng chức năng hoàn tất việc khám xét và tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với các bị can để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Doanh thu 5.000 tỉ đồng, mỗi tháng chỉ nộp 10 triệu đồng tiền thuế

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình, Giám đốc Công ty vàng bạc Kim Chung và bà Lê Thị Thu Hương (vợ ông Bình) cùng những người có vai trò chủ doanh nghiệp đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng.

Việc lập nhiều tài khoản nhằm bỏ ngoài sổ sách phần lớn giao dịch, gây thiệt hại lớn cho ngân sách. Theo thống kê, doanh thu 5 năm (2020–2025) của công ty lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp khoảng 10 triệu đồng tiền thuế.

Chỉ riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại BIDV trong hai tháng 11 và 12-2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung vụ án trốn thuế; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga về tội trốn thuế theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định.

ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#tiệm vàng Kim Chung #khám xét #bắt tạm giam #Thanh Hóa #khởi tố #tội trốn thuế

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm