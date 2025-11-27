Mua vàng online, nhiều người tá hỏa vì tiệm vàng Kim Nguyên Bảo đóng cửa 27/11/2025 16:40

(PLO)- Công an TP.HCM đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác tiệm vàng Kim Nguyên Bảo trên đường Cách Mạng Tháng Tám có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản qua hình thức mua bán vàng online.

Ngày 27-11, Công an TP.HCM tiếp nhận nhiều tin báo, tố giác liên quan đến hoạt động mua bán vàng online của tiệm vàng, trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng. Cơ quan Công an đang tiến hành kiểm tra, xác minh theo đúng quy định.

Ứng dụng mua vàng online "KNB – Trang sức vàng online” khiến nhiều người tin tưởng vì có lợi nhuận. Ảnh chụp màn hình

Nhiều người mua đã tá hỏa khi đã chuyển tiền nhưng không nhận được vàng, sau khi cửa hàng đột ngột đóng cửa, treo bảng cho thuê mặt bằng và chủ tiệm mất liên lạc thì các nạn nhân mới trình báo công an.

Theo ghi nhận từ nhiều khách hàng, trước thời điểm tháng 11, giao dịch tại tiệm diễn ra bình thường. Khách đặt lượng nhỏ vàng đều được giao đủ, đúng hẹn, giá bán không có dấu hiệu bất thường.

Việc giao dịch trơn tru giai đoạn đầu khiến nhiều người tin tưởng, dần chuyển sang giao dịch lớn hơn, chủ yếu thông qua chuyển khoản và trao đổi qua ứng dụng trực tuyến "KNB – Trang sức vàng online”.

Cửa hàng vàng, trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng đã đóng cửa, treo biển cho thuê mặt bằng. Ảnh: HT

Tuy nhiên, từ ngày 13-11, nhiều khách hàng phản ánh sau khi thanh toán online và đến điểm hẹn nhận vàng thì cửa hàng đã đóng cửa, toàn bộ hàng hóa bên trong đã dọn đi. Ứng dụng “KNB – Trang sức vàng online” không thể truy cập, và họ cũng không liên lạc được với người đại diện cơ sở.

Theo tố cáo, bà TTTC (ngụ phường Bình Đông) cho biết mình giao dịch với Công ty TNHH HTT do bà NTTL là đại diện pháp luật, được giới thiệu là chủ sở hữu ứng dụng KNB và đơn vị kinh doanh của tiệm vàng, trang sức đá quý Kim Nguyên Bảo. Bà C đã mua nhiều voucher theo chương trình khuyến mãi (giảm 10% cho voucher 2 triệu và 10 triệu đồng) và chuyển tiền vào hai tài khoản do nhân viên cung cấp.

Cửa hàng hẹn giao vàng trong khoảng 13 đến 18-11. Tuy nhiên, đến ngày 13-11, ứng dụng báo lỗi liên tục, cửa hàng rơi vào tình trạng trống trơn. Người đại diện pháp lý thông báo "đang đi Malaysia" và hứa phản hồi sau đó mất liên lạc. Bà C cho rằng mình bị chiếm đoạt hơn 42 triệu đồng.

Tương tự, ông TMH (30 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) cho biết đã mua voucher và thanh toán tổng cộng gần 90 triệu đồng cho 6 chỉ vàng qua ứng dụng KNB. Đến ngày hẹn nhận vàng, ứng dụng không truy cập được. Khi đến cửa hàng, ông thấy tủ trưng bày đã dọn sạch, chỉ còn vài nhân viên cũ và nhiều khách khác đứng chờ để đòi quyền lợi. Toàn bộ chứng từ ông nhận được chỉ là hai tờ giấy viết tay.

Đáng chú ý, bà LTT.H (ngụ Lái Thiêu) cho biết tổng số tiền bà đặt mua vàng nhưng chưa được nhận là hơn 1,1 tỉ đồng. Bà H cũng cho hay tiệm vàng đã yêu cầu bà chuyển tiền vào ba tài khoản khác nhau, gồm tài khoản đứng tên bà NTTL và sau đó đổi sang hai tài khoản thuộc hai công ty khác với lý do "tài khoản cũ bị lỗi".

Theo tìm hiểu, số người đã mua vàng online tại tiệm vàng Kim Nguyên Bảo hiện lên đến hàng chục, với tổng số tiền ước tính hàng tỉ đồng. Các trang fanpage, website của tiệm vàng hiện không thể truy cập; cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám đã đóng cửa và treo bảng cho thuê mặt bằng.

Công an TP.HCM đang tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.