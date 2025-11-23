Phòng Cảnh sát Kinh tế điều tra bổ sung vụ lừa bán căn hộ 'ECOHOME Bình Thạnh, quận 3' 23/11/2025 11:12

Ngày 23-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục điều tra bổ sung vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại số 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây, theo Quyết định khởi tố vụ án số 489 ban hành ngày 21-10-2024.

Biến nhà riêng thành dự án “ECOHOME Bình Thạnh”

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến 2024, Mai Thái An và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Giàu (39 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Bến Thành) là chủ sở hữu căn nhà tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bị can Giàu là người đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Mai Thái An và vợ Nguyễn Thị Ngọc Giàu tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Từ căn nhà này, An cùng các đồng phạm gồm Bùi Văn Vinh, Trần Cát Tường và Tăng Khánh Tân đã tự dựng thành “dự án” mang tên "ECOHOME Bình Thạnh", cho thuê dài hạn lên tới 50 năm nhưng lại quảng bá với hình thức “mua căn hộ giá rẻ”.

Cùng thời điểm, nhóm còn triển khai tương tự dự án “ECOHOME Quận 3” tại khu vực Cách Mạng Tháng Tám, phường Nhiêu Lộc.

Cơ quan điều tra xác định nhóm bị can đã tự ý vẽ thêm tầng, chia nhỏ phòng trái phép, đưa những hạng mục không có thật vào giao dịch rồi thu tiền khách hàng.

Căn nhà tại Xô Viết Nghệ Tĩnh được UBND quận Bình Thạnh cũ cấp phép xây dựng một tầng hầm, một tầng lửng và năm tầng lầu. Tuy nhiên, An liên hệ với Vinh và một số người khác để vẽ bản thiết kế mới, “chế” thêm một tầng nhằm tăng số lượng căn hộ lên 57 phòng.

Những đồng phạm trong vụ án. Ảnh: CA

Do nhà đất đang thế chấp ngân hàng, nhóm bị can không thể thực hiện thủ tục công chứng mua bán. Để tạo niềm tin cho khách hàng, An và Vinh thống nhất sử dụng Công ty Phú Quý của Vinh ký biên bản “chứng kiến hợp đồng”, đồng thời để nhân viên môi giới đăng quảng cáo rầm rộ, dẫn khách đi xem nhà mẫu, đưa ra nhiều cam kết về pháp lý và thời gian bàn giao.

Nhiều khách tưởng rằng đang mua căn hộ giá rẻ, nhưng đến khi đặt cọc mới biết thực chất chỉ được ký hợp đồng thuê dài hạn 50 năm. Dù vậy, họ vẫn tiếp tục đóng tiền vì tin tưởng các lời hứa “sẽ công chứng sau”.

Năm 2023, khi Công ty Phú Quý ngừng môi giới, An thuê Trần Cát Tường thành lập Công ty Lava Smile để đóng vai trò chứng kiến hợp đồng. Mặc dù doanh nghiệp này không có chức năng kinh doanh bất động sản và đã bị đóng mã số thuế, Tường vẫn đại diện ký chứng kiến bốn hợp đồng thuê căn hộ dài hạn.

Cảnh sát khám xét căn hộ của An và Giàu. Ảnh: CA

Ngoài ra, vợ chồng An còn ký trùng một căn hộ cho hai khách hàng khác nhau – tổng cộng 7 căn ký cho 14 người – nhằm chiếm đoạt tiền mà không có ý định bàn giao nhà.

Khởi tố 5 bị can, kêu gọi người bị hại trình báo

Từ các tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định tổng cộng 57 hợp đồng thuê dài hạn đã được ký kết, trong đó riêng tầng xây trái phép được ký bán cho chín người. Tổng số tiền An và Giàu nhận là hơn 50 tỉ đồng; Vinh được chia khoảng 1,2 tỉ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.

Ngày 6-11-2024, Công an quận Bình Thạnh cũ đã bắt tạm giam Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ba người khác bị khởi tố cùng tội danh gồm Bùi Văn Vinh (41 tuổi, Giám đốc Công ty Phú Quý), Trần Cát Tường (25 tuổi, Giám đốc Công ty Lava Smile) và Tăng Khánh Tân (Giám đốc Công ty Bảo Nam).

Công an khám xét, thu giữ các tài liệu, tang vật liên quan. Ảnh: CA

Hồ sơ vụ án sau đó được chuyển Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra mở rộng.

Nhận định vụ việc có nhiều người bị hại và nhiều giao dịch phát sinh trong thời gian dài, PC03 đề nghị các cá nhân, tổ chức đã ký hợp đồng mua bán, đặt cọc, thuê dài hạn, nhận nhà hoặc có giao dịch liên quan hai công trình ECOHOME nói trên khẩn trương trình báo, cung cấp tài liệu liên quan. Thời hạn tiếp nhận thông tin đến hết ngày 14-4-2025.

Công an TP.HCM thông báo người dân liên hệ Điều tra viên Võ Vũ Hoàng (Đội 3 PC03) tại số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu.

Cơ quan điều tra cho biết sau thời hạn nêu trên, nếu người bị hại không đến làm việc, đơn vị sẽ không có căn cứ xem xét, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Hiện vụ án đang được mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi của các bị can và trách nhiệm của những người liên quan.