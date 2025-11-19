Phó giám đốc 1 công ty du lịch lừa tiền đặt tour của khách bị khởi tố 19/11/2025 11:12

(PLO)- Lợi dụng danh nghĩa phó giám đốc một công ty du lịch, Lê Văn Cường nhận tiền đặt tour của khách rồi chiếm đoạt, không tổ chức tour như cam kết.

Ngày 19-11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại phường Thủ Đức, được phát hiện ngày 15-5-2025.

Theo điều tra ban đầu, Lê Văn Cường (42 tuổi, hộ khẩu ở Thanh Hóa, tạm trú tại phường Thủ Đức, TP.HCM) là Phó giám đốc Công ty TNHH Du lịch ABC Travel. Từ năm 2024 đến 2025, Cường sử dụng tư cách pháp nhân của công ty, thông qua website tourdulichviet.com, tài khoản Zalo “ABC Travel” và hai số điện thoại 0847 686 879, 0795 900 900 để tư vấn các tour trong nước cho nhiều khách hàng.

Công an khởi tố ông Cường để điều tra. Ảnh: CA

Sau khi khách đồng ý đặt tour, Cường yêu cầu chuyển tiền cọc hoặc toàn bộ chi phí vào tài khoản Vietcombank mang tên Lê Văn Cường. Tuy nhiên, Cường không tiến hành liên hệ nhà hàng, khách sạn hay đơn vị vận chuyển để tổ chức tour như cam kết mà dùng toàn bộ số tiền khách chuyển để tiêu xài cá nhân.

Đến gần ngày khởi hành, Cường viện nhiều lý do để kéo dài thời gian, không hoàn trả tiền và sau đó chặn liên lạc với khách.

Ngày 19-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố bị can với Lê Văn Cường để điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ phương thức, thủ đoạn của Cường, xác định số tiền chiếm đoạt và người liên quan.

Để phục vụ việc mở rộng điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người bị hại, Công an TP.HCM đề nghị các cá nhân từng giao dịch tour với Lê Văn Cường hoặc Công ty TNHH Du lịch ABC Travel trong thời gian nêu trên nhanh chóng trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Người bị hại cần liên hệ trước ngày 19-12-2025. Trường hợp không đến làm việc, Cơ quan CSĐT sẽ không có đủ căn cứ để xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án. Thông tin liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC03), số 14 Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TP.HCM. Điện thoại: 0693 187 783; hoặc Điều tra viên Phạm Huỳnh Tùng, số điện thoại 0906677434.