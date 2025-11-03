Tìm kiếm nam sinh nghi nhảy cầu sau khi bị lừa 200 triệu đồng

Sáng 3-11, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây tổ chức tìm kiếm nam thanh niên 22 tuổi, nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 (hướng từ Bình Thạnh cũ sang phường An Khánh).
Theo người thân, nạn nhân là sinh viên năm cuối, thời gian gần đây có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần sau khi bị nhóm bạn quen qua mạng rủ “đầu tư” và được cho là mất số tiền khoảng 200 triệu đồng. Dù gia đình đã động viên, tìm hướng giải quyết nhưng chiều 2-11, anh rời nhà bằng xe tay ga rồi mất liên lạc.
Đến sáng 3-11, người dân phát hiện xe máy và đôi dép của nam thanh niên trên cầu Thủ Thiêm 1 nên báo công an. Một số người sống dưới dạ cầu cho biết khoảng 3 giờ sáng cùng ngày họ nghe tiếng động lớn dưới sông, nghi có người nhảy cầu.
Hiện lực lượng chức năng đang tìm kiếm và làm rõ nguyên nhân vụ việc.