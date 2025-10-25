Nhiều phút căng thẳng ngăn nam thanh niên định nhảy sông tự tử ở phường Sài Gòn 25/10/2025 23:28

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP.HCM vừa phối hợp ngăn chặn thành công một nam thanh niên có ý định tự tử ở phường Sài Gòn, kịp thời đưa người này lên bờ an toàn.

Ngày 25-10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM (PC07) vừa ngăn chặn một nam thanh niên có ý định nhảy sông Sài Gòn tự tử.

Trước đó, khoảng 13 giờ 15 phút cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn, TP.HCM) phát hiện một nam thanh niên ngồi sát lan can ven sông Sài Gòn với biểu hiện bất thường, có dấu hiệu muốn tự tử.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông phối hợp cùng Cảnh sát cơ động đang trực tại khu vực nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phương án ngăn chặn và cứu nạn khẩn cấp.

Cảnh sát phối hợp vận động, ngăn nam thanh niên có ý định nhảy sông Sài Gòn tự tử. Ảnh: CA

Nhờ bản lĩnh, sự khéo léo và tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, trấn an và kịp thời ngăn chặn hành động cực đoan của người này và đưa lên bờ an toàn. Sau đó, lực lượng cứu nạn đã động viên, chăm sóc giúp nam thanh niên ổn định tinh thần.

Theo xác minh ban đầu, người có ý định tự tử là BTTP (30 tuổi, ngụ TP.HCM). Sau khi bình tĩnh trở lại, P được bàn giao cho Công an phường Sài Gòn để tiếp tục hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Đại diện lực lượng cứu nạn cho biết, các vụ việc liên quan đến người có ý định tự tử thường rất nhạy cảm, đòi hỏi cán bộ làm nhiệm vụ phải kiên nhẫn, có kỹ năng tâm lý, hành động đúng chiến thuật để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả nạn nhân lẫn lực lượng tham gia cứu hộ.