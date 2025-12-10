Đồng Nai: Không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm 10/12/2025 08:27

(PLO)- Trong năm qua, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động lộng hành.

Ngày 10-12, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá X tiếp tục diễn ra kỳ họp cuối năm 2025.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh Đồng Nai có báo cáo tình hình kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2025 gửi Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, công tác đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội được khiển khai quyết liệt, đồng bộ với phương châm “đánh trực diện vào nơi trú ẩn của tội phạm”, xoá bỏ triệt để tận gốc nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để kéo giảm tội phạm, đấu tranh với tội phạm theo chuyên đề, đấu tranh với các loại tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp nhằm kéo giảm thực chất về tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh.

Do đó, từ đầu năm đến nay tội phạm về trật tự xã hội xảy ra hơn 1.700 vụ (không tính số vụ về cờ bạc, mại dâm) giảm 729 vụ (giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2024). Điều tra làm rõ gần 1.500 vụ, bắt xử lý 3.128 người. Các loại tội phạm đều giảm sâu như: Tội phạm cướp giật tài sản giảm hơn 63%, cướp tài sản giảm hơn 54%, trộm cắp tài sản giảm hơn 37%.

Hầu hết các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và nhóm tội phạm xâm hại sở hữu đều kéo giảm. Không để hình thành các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, hoạt động lộng hành, gây án đặc biệt nghiêm trọng.

Công an nhanh chóng bắt giữ hung thủ Lê Sỹ Tùng sau 56 giờ gây án bắn chết 3 người ở xã Đak Nhau. Ảnh: CTV.

Trong năm lực lượng công an phá nhiều chuyên án lớn, khám phá làm rõ nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây xôn xao dư luận được cấp uỷ, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao, biểu dương khen ngợi. Điển hình như nhanh chóng điều tra bắt giữ hung thủ dùng súng bắn chết ba người để cướp tài sản ở xã Đak Nhau chỉ sau 56 giờ gây án.

Từ đầu năm đến nay công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma tuý cũng được triển khai quyết liệt, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh.

Lực lượng công an đã khởi tố 967 vụ, xử lý 1.780 bị can mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 183kg ma tuý các loại, 1.877 viên thuốc lắc, 555kg cần sa khô….

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ, từ đầu năm đến nay công an đã khởi tố 177 vụ, bắt xử lý 327 bị can vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế. Về tham nhũng, chức vụ đã điều tra làm rõ, khởi tố 46 vụ, bắt xử lý 61 bị can, thu hồi 51% tiền và tài sản trong vụ án tham nhũng.

Ngoài ra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật môi trường cũng được thực hiện hiệu quả, tăng cường kiểm tra phát hiện, bắt giữ nhiều nghi phạm mua bán vận chuyển trái phép động vật hoang dã thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm ưu tiên bảo vệ.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cũng được triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Vì vậy công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đã có sự chuyển biến rõ nét. Tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả ba tiêu chí. Không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không đua xe trái phép.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, năm 2026 dự báo tình hình tội phạm về tệ nạn xã hội tiếp tục tiềm ẩn phức tạp, phương thức thủ đoạn phạm tội sẽ ngày càng tinh vi, nguy hiểm.

Do đó, để thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm bền vững và triệt để, UBND tỉnh Đồng Nai tiếp tục thực hiện chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm như triển khai đồng bộ giải pháp đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, ma tuý, kinh tế buôn lậu môi trường, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về nâng cao ý thức phòng chống tội phạm...