TP.HCM: Cảnh sát giao thông bắt giữ xe taxi chở hàng lậu 15/11/2025 09:40

(PLO)- Tài xế taxi đang trên đường đi giao thuốc lá cho khách hàng thì bị Cảnh sát giao thông bắt giữ.

Ngày 15-11, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quốc lộ 13 (phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Dầu Tiếng bắt giữ một chiếc xe taxi chở hàng ngàn bao thuốc lá nhập lậu.

Tài xế khai nhận chở thuê cho một khách hàng. Ảnh: CA

Trước đó, khi tổ tuần tra làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Văn Công Khai (xã Dầu Tiếng) thì phát hiện ô tô 50H-771.17 lưu thông hướng về xã Trừ Văn Thố có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên chiếc xe taxi chở 20 cây thuốc lá hiệu Jet và 128 cây Hero, tổng cộng gần 1.500 bao thuốc lá điếu ngoại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tài xế Trần Công T cho hay số thuốc lá này do một người không rõ lai lịch thuê chở từ phường Trảng Bàng (Tây Ninh) về chợ Đồng Xoài (tỉnh Đồng Nai) với tiền công 1,1 triệu đồng.

Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã lập biên bản và bàn giao người, phương tiện và tang vật cho Công an xã Dầu Tiếng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.