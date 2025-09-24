Tòa tuyên án băng nhóm đặt bẫy chông đinh, chặn cướp thuốc lá lậu 24/09/2025 14:15

(PLO)-14 bị cáo trong nhóm dùng roi điện, đặt bẫy chông đinh để chặn xe, cướp thuốc lá lậu ở Tây Ninh bị đưa ra xét xử.

Ngày 24-9, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo trong băng nhóm chuyên dùng hung khí chặn xe ô tô để cướp thuốc lá lậu trên địa bàn tỉnh Long An cũ.

Video: Phiên tòa xét xử băng nhóm đặt bẫy chông đinh chặn cướp thuốc lá lậu

Đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động táo tợn vào ban đêm, gây hoang mang dư luận.

14 bị cáo trong băng nhóm đặt bẫy chông đinh chặn cướp thuốc lá lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Bị cáo Nguyễn Cường kẻ cầm đầu băng nhóm đặt bẫy chông đinh chặn cướp thuốc lá lậu. Ảnh: HUỲNH DU

Theo cáo trạng, kẻ cầm đầu Nguyễn Văn Cường (39 tuổi, ngụ xã Tân Hòa) không có nghề nghiệp ổn định, nảy sinh ý định cướp tài sản để tiêu xài. Tháng 7-2023, Cường lên mạng mua 3 biển số giả, roi điện, đèn pin và bàn chông sắt. Sau đó, Cường rủ rê Hà Quốc Cường, Đồng Quang Ảo và nhiều đối tượng khác tham gia.

Nhóm này thuê ô tô tự lái, trang bị hung khí như ống tuýp sắt, dao tự chế, cây gỗ. Chúng bố trí bàn chông trên đường khiến xe chở thuốc lá lậu thủng lốp, buộc dừng lại, rồi dùng hung khí uy hiếp, khống chế tài xế để chiếm đoạt hàng hóa.

Băng cướp của Cường đã thực hiện 15 vụ cướp trên địa bàn tỉnh Long An cũ. Ảnh: HUỲNH DU

Trong thời gian hoạt động, băng nhóm của Cường gây ra 15 vụ cướp tại các huyện Thủ Thừa, Bến Lức, Thạnh Hóa, Đức Huệ và Đức Hòa của tỉnh Long An cũ. Tổng giá trị tài sản chiếm đoạt gần 560 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Văn Cường là kẻ hưởng lợi nhiều nhất với 184 triệu đồng. Đồng Quang Ảo tham gia 9 vụ, được chia 19 triệu đồng; Hà Quốc Cường 8 vụ, được chia 7 triệu đồng; Nguyễn Minh Nhựt 5 vụ, hưởng lợi 24 triệu đồng.

Tang vật công an thu giữ của nhóm dùng hung khí, bẫy chông đinh để cướp thuốc lá lậu. Ảnh: CA

Các bị cáo khác nhận số tiền từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng (Riêng Lê Tuấn Anh và Huỳnh Châu Mười tham gia 1 vụ nhưng chưa kịp hưởng lợi). Ngoài việc chiếm đoạt tài sản, các bị cáo còn cố ý làm hư hỏng xe ô tô của nạn nhân trong quá trình gây án.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng đây là vụ án có tổ chức, các bị cáo rất manh động, liều lĩnh, gây mất an ninh trật tự. Nguyễn Văn Cường được xác định là chủ mưu, chuẩn bị hung khí, phương tiện và trực tiếp tham gia hầu hết các vụ cướp.

HĐXX đã tuyên án với nhóm đặt bẫy chông đinh chặn cướp thuốc lá lậu. Ảnh:HD

HĐXX đã tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội cướp tài sản và 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản đối với Nguyễn Văn Cường.

Cùng hai tội danh trên, Hà Quốc Cường lãnh 18 năm tù; các bị cáo còn lại nhận từ 4 năm 6 tháng đến 16 năm tù.