Ngày 23-2, thông tin từ Công an tỉnh Long An, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 4 người, gồm: Nguyễn Văn Cường (38 tuổi), Lê Tuấn Anh (35 tuổi), Nguyễn An Khương (25 tuổi) và Huỳnh Châu Mười (38 tuổi, cùng ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về tội cướp tài sản.

Nhóm người dùng hung khí, bẫy chông đinh chặn cướp thuốc lá. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng tháng 9-2023 đến tháng 2-2024, trên các tuyến đường của các huyện biên giới giữa Long An và Tây Ninh thường xuyên xuất hiện nhóm người đi trên ô tô, lợi dụng khu vực vắng vẻ, ban đêm, ít người qua lại và sự mất cảnh giác của người đi đường để cướp tài sản.

Tuyến đường tỉnh 818 thuộc địa bàn huyện Đức Huệ, Long An đã bị bẫy chông đinh để cướp tài sản. Ảnh: NNCC

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Long An và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh xác lập chuyên án, xác minh, truy xét trên địa bàn hai tỉnh nhằm tìm manh mối, bắt giữ nhóm tội phạm.

Qua truy xét, sàng lọc, lên danh sách các đối tượng nghi vấn, thu thập thông tin, sau nhiều ngày đêm đeo bám, thu thập chứng cứ, các trinh sát hình sự xác định nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Cường cầm đầu hoạt động liên tỉnh, rất manh động, liều lĩnh.

Một nạn nhân bị nhóm Cường gài bẫy chông đinh để cướp tài sản nhưng bất thành. Ảnh: NNCC

Hàng ngày, vào khoảng 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau, Cường mang theo bình xịt hơi cay, roi điện, dao, mã tấu, tuýp sắt, bàn chông đinh, thuê ô tô loại 4 chỗ hoặc 7 chỗ rồi gắn biển số giả, chở theo đồng bọn rảo quanh các tuyến đường của các huyện biên giới thuộc Tây Ninh và Long An tìm " con mồi".

Một ô tô dịch vụ chở khách đi khám bệnh đã dính bẫy chông đinh trên đường tỉnh 818. Ảnh:NNCC

Phát hiện người dân đi mô tô một mình chở thuốc lá, nhóm này chặn đầu xe hoặc đạp ngã xe, rồi dùng hung khí mang theo đánh đập người dân cướp tài sản. Nếu phát hiện có ô tô chở thuốc lá, chúng sử dụng bàn chông làm thủng lốp xe để cướp thuốc lá.

Ngày 20-2, tại cây xăng trên quốc lộ N2 thuộc huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An, nhóm 4 người sử dụng ô tô Vios màu trắng, biển số 51H-254.69, cướp 1.270 bao thuốc lá nhập lậu (hiệu Jet) của một người đang vào đổ xăng rồi tẩu thoát.

Tang vật công an thu giữ của nhóm dùng hung khí, bẫy chông đinh để cướp thuốc lá lậu. Ảnh: CA

Nhận định ban đầu đây có thể là nhóm của Cường gây án, lực lượng cảnh sát đã truy theo dấu vết, đến khu vực ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu. Tại đây, công an phát hiện 1 ô tô mang biển số 70A - 437.75 có nhiều nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.



Thấy lực lượng công an, nhóm này tung xe bỏ chạy nhưng đã bị khống chế bắt giữ.

Qua kiểm tra, công an thu giữ 1.270 bao thuốc lá hiệu Jet là tang vật vụ cướp; 300 bao thuốc lá hiệu 555; 4 biển số ô tô; 1 cây súng tự chế cùng nhiều đồ vật khác liên quan.

Làm việc tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp, trong đó 5 vụ ở Long An và 1 vụ ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh, gây thiệt hại cho nạn nhân hàng trăm triệu đồng.

DƯƠNG KHÔI