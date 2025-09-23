4 bị cáo trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm lãnh án tù 23/09/2025 11:22

(PLO)- TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt nhóm bị cáo ngâm tẩm chất cấm là “nước kẹo” để sản xuất giá đỗ.

Ngày 23-9, TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt: Trần Văn Thành 4 năm tù, Vũ Duy Tư 3 năm 6 tháng tù, Đào Văn Thái 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Văn Hảo 1 năm tù, cùng tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vũ Duy Tư tại thời điểm bị bắt. Ảnh: S.Đ

Ngoài ra, tòa phạt bổ sung bị cáo Thành 30 triệu đồng, bị cáo Thái 20 triệu đồng.

Những bị cáo trên nằm trong đường dây sản xuất giá đỗ ngâm tẩm chất cấm 6-Benylamiopurine (thường gọi là nước kẹo) bị phát hiện ở Đắk Lắk vào tháng 12-2024.

Bản án sơ thẩm xác định: Dù biết chất 6-Benylamiopurine là hóa chất không được sử dụng trong sản xuất giá đỗ, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng nhưng các bị cáo trên vẫn sử dụng để sản xuất giá đỗ tại cơ sở của Tư và Hảo (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Trong đó, Thành và Thái đã bán hoá chất 6-Benylamiopurine cho Tư sản xuất hơn 7 tấn giá đỗ, trị giá hơn 168 triệu đồng.

Thành còn bán hóa chất 6-Benylamiopurine cho Hảo sản xuất hơn 3 tấn giá đỗ, trị giá hơn 70 triệu đồng.

Qua việc bán hóa chất, Thành thu lợi bất chính hơn 6 triệu đồng; Thái thu lợi bất chính hơn 2,5 triệu đồng.