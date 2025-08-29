Lãnh 2 năm tù vì ngâm giá đỗ vào hóa chất cho mập mạp để bán 29/08/2025 20:10

(PLO)- Lưu Văn Trung khởi nghiệp bằng chiêu ngâm giá đỗ vào hóa chất để tăng trưởng, làm thân giá to, mập mạp, ngắn rễ, cọng dài, mẫu mã đẹp.

Ngày 29-8, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Lưu Văn Trung 2 năm tù về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Bị cáo Lưu Văn Trung tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐL

Theo cáo trạng, từ tháng 4-2024, Trung cùng người bạn lập sơ sở sản xuất giá đỗ để bán cho người dân và các cửa hàng ăn uống. Hai người phân công Trung phụ trách sản xuất, chăm sóc giá đỗ từ đầu đến khi ra thành phẩm để người kia mang đi bán.

Trung tìm hiểu trên mạng xã hội biết “nước kẹo” tức là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) nếu sử dụng sẽ kích thích giá đỗ tăng trưởng, làm thân giá to, mập mạp, ngắn rễ, cọng dài, mẫu mã đẹp, nặng cân hơn. Từ đó, Trung mua 10 lít “nước kẹo” để sản xuất giá đỗ.

Quy trình sản xuất giá đỗ 5 ngày thì Trung pha “nước kẹo” vào bồn chứa nước loại 1.000 lít, rồi tưới vào các lu giá đỗ cuối ngày thứ 2 chuyển sang ngày thứ 3.

Ngày 9-4, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2025. Ngày 10 và 11-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Nghệ An đồng loạt khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ, trong đó có cơ sở do Trung làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.900 kg giá đỗ. Số chất lỏng mà Trung dùng ngâm giá đỗ không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong thực phẩm. Đồng thời, cũng không nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật.

Đứng trước bục khai báo tại phiên tòa, Trung nói bản thân biết rõ “nước kẹo” có tác hại xấu tới sức khỏe người tiêu dùng nhưng vì lòng tham, hám lợi nên đã sử dụng vào việc sản xuất giá đỗ. Bị cáo Trung cũng thể hiện ăn năn hối cải, xin được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

HĐXX sơ thẩm nhận định, hành vi của bị cáo Trung nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, gây hoang mang trong dư luận nên cần xử lý nghiêm minh. Bị cáo cũng có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên mức án như trên.