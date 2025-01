Vụ làm giá đỗ bằng chất cấm: Địa phương kiểm tra nhưng không phát hiện 01/01/2025 18:26

Trao đổi với PLO, bà Dương Thị Côi, cán bộ phụ trách nông nghiệp UBND xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết tháng 9-2024 đoàn liên ngành UBND xã này kiểm tra an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất giá đỗ của ông Lâm Văn Đạo, người đại diện của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo.

Ông Lâm Văn Đạo, người đại diện của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo, bị khởi tố do dùng hóa chất cấm, từng được cấp chứng nhận tham gia tập huấn về an toàn thực phẩm. Ảnh: VL

Theo bà Dương Thị Côi, tại thời điểm kiểm tra, Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo xuất trình giấy phép kinh doanh do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Buôn Ma Thuột cấp. Ông Lâm Văn Đạo ký cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật; nếu vi phạm công ty chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành đánh giá cơ sở của ông Lâm Văn Đạo chấp hành các thủ tục đầy đủ. Chỉ có giấy khám sức khỏe của ông Đạo hết hạn nên chính quyền địa phương yêu cầu ông này bổ sung. Đoàn kiểm tra yêu cầu ông Đạo không được sử dụng nguyên liệu, hóa chất, phụ gia thực phẩm vào sản xuất. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành của xã không lấy mẫu giá đỗ để kiểm nghiệm.

Bên ngoài cơ sở sản xuất giá đỗ bằng chất cấm của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo. Ảnh: CA

Vẫn theo cán bộ UBND xã Ea Tu, trước thời điểm sản xuất đại trà, Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo đã gửi mẫu giá đỗ đến một phòng kiểm nghiệm nông sản- thực phẩm ở TP.HCM và được chứng thực đạt yêu cầu.

Theo đơn vị trên, kết quả xét nghiệm mẫu sản phẩm giá đỗ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo không phát hiện nhiễm các loại vi khuẩn, chất kích thích, các loại hoạt chất khác.

Cũng theo bà Côi, ông Lâm Văn Đạo từng được cấp giấy chứng nhận đã tham gia tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm trong năm 2024 do Trường cao đẳng kinh tế- kỹ thuật thương mại thuộc Bộ Công Thương chứng nhận.

“Ngày 19-12, đoàn liên ngành có thông báo sẽ kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ của Công ty TNHH Thương mại Lâm Đạo. Tuy nhiên, chưa thể kiểm tra do không liên lạc được do đại diện công ty này. Mấy ngày sau, chúng tôi được biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khám xét, bắt chủ cơ sở do sản xuất giá đỗ bằng chất cấm” – bà Côi nói.