Nhận tiền làm thủ tục đất đai, nguyên cán bộ địa chính ở Đắk Lắk bị bắt 04/01/2025 08:26

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính tại huyện Ea Súp vì nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đất đai.

Ngày 4-1, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Trường Sơn (46 tuổi, ngụ xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp) để điều tra tội nhận hối lộ.

Công an khám xét nơi ở của bị can Sơn. Ảnh: C.A

Ngoài các quyết định khởi tố, công an đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can Sơn.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 6-2019 đến tháng 11-2022, ông Sơn là cán bộ địa chính-xây dựng xã Ea Lê, huyện Ea Súp.

Năm 2022, ông Sơn đã nhận tiền ngoài quy định pháp luật của người dân trên địa bàn huyện Ea Súp để làm nhanh các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai.

Hiện, Công an huyện Ea Súp đang mở rộng điều tra vụ án.