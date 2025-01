Phát hiện đôi nam nữ chơi ma túy tại chung cư ở Nhà Bè 03/01/2025 18:36

(PLO)- Công an phát hiện đôi nam nữ là một người nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam sử dụng ma túy tại căn hộ chung cư ở huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Ngày 3-1, Công an huyện Nhà Bè, TP.HCM vẫn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ việc một người nước ngoài và một phụ nữ Việt Nam sử dụng ma tuý tại chung cư trên địa bàn.

Tang vật công an thu giữ

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, công an phát hiện đôi nam nữ là một người nước ngoài và một phụ nữ người Việt Nam tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại căn hộ chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè.

Trong đêm ngày 2-1, Đội Cảnh sát Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Nhà Bè đã phối hợp cùng Công an xã Phước Kiển xác minh, điều tra. Qua đó, công an đã bắt giữ VVT, là người đang đi bán hộ và thu giữ 17 gói nilon chứa tinh thể, 2 gói nilon chứa bột màu trắng và 1 gói nilon chứa 22 viên nén màu xanh...

T khai nhận tất cả là ma túy loại ketamine và thuốc lắc, cùng một số dụng cụ dùng vào hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.