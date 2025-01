Nam thanh niên thấy cảnh sát thì nhảy xuống xe bỏ chạy 04/01/2025 09:51

Sáng 4-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Thiện (35 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Tang vật thu giữ của Thiện.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An, đã tăng cường tuần tra vũ trang, kiểm soát.

Đêm 28-12-2024, khi tổ tuần tra kiểm soát đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đường Nguyễn Tiềm (phường Quang Trung, TP Vinh) thì phát hiện thanh niên có biểu hiện nghi vấn.

Thiện bị lực lượng Cảnh sát cơ động bắt giữ.

Lúc này, Thiện thấy Tổ công tác đang ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính liền nhảy xuống và bỏ chạy.

Tuy nhiên, tổ công tác đã kịp thời khống chế, bắt giữ Thiện. Tang vật thu giữ của Thiện gồm 114 viên hồng phiến, 0,526 g ma túy đá, một khẩu súng quân dụng, 8 viên đạn cao su...

Bước đầu Thiện khai nhận, số ma túy, súng và đạn trên mua của một người tên Nô, trú tại tỉnh Quảng Trị (nhưng không rõ nhân thân) để sử dụng.