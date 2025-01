Video: Vận chuyển hơn 22kg ma túy trong thùng xốp từ Campuchia về Việt Nam 04/01/2025 07:37

Video: Vận chuyển hơn 22kg ma túy trong thùng xốp từ Campuchia về Việt Nam.

Ngày 3-1, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển hơn 22kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Vào khoảng 21 giờ ngày 26-12-2024, tại khu vực bến đò Chăm thuộc ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp cùng các lực lượng gồm Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang), Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an huyện An Phú và Công an tỉnh An Giang đã tổ chức mật phục và phát hiện đối tượng Trình Văn Thông (35 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) điều khiển xe máy biển kiểm soát 67L1-336.76 từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.