Nữ kế toán công ty lâm nghiệp bị phạt 4,5 năm tù vì tham ô tài sản 11/09/2025 18:01

(PLO)- Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Nghĩa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, viết hai ủy nhiệm chi, chuyển hơn 200 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản của mình.

Ngày 11-9, TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thanh Nghĩa (41 tuổi, cựu kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kông H’de, tỉnh Gia Lai) 4 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản.

Bị cáo Nghĩa tại tòa. Ảnh: K.X

Bản án sơ thẩm xác định: Với tư cách là kế toán trưởng Công ty Lâm nghiệp Kông H’de, bà Nghĩa được giao trực tiếp quản lý thu chi, kiểm soát tài chính.

Tuy nhiên, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, vào các ngày 21-4-2020 và 7-7-2020, bà Nghĩa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, viết hai ủy nhiệm chi, chuyển hơn 200 triệu đồng từ tài khoản của công ty đến tài khoản của mình.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, nữ kế toán này đã hạch toán hai ủy nhiệm chi trên vào Sổ chi tiết tài khoản năm 2020 của công ty. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Nghĩa đã sử dụng để tiêu xài cá nhân.

Liên quan đến vụ án này, ông NTK, cựu Giám đốc Công ty Lâm nghiệp Kông H’de đã không kiểm tra, đối chiếu dẫn đến không phát hiện số tài khoản chuyển tiền đến là tài khoản của bà Nghĩa.

Sau khi biết hành vi phạm tội của bà Nghĩa, ông K đã không tố giác mà chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ tiền mặt hơn 228 triệu đồng để nộp tiền bảo hiểm xã hội cho công ty.

Hành vi của ông K có dấu hiệu của tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên, ông K đã tử vong do bệnh nặng nên không xem xét xử lý.