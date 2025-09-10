Bơi ra giữa sông Sê San câu cá, 1 nam thanh niên bị nước cuốn trôi 10/09/2025 18:18

(PLO)- Mặc dù mưa lớn nhưng nhóm thanh niên vẫn liều mình bơi ra giữa sông Sê San câu cá và một người không may bị nước cuốn trôi.

Chiều 10-9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Gia Lai, cho biết vừa tìm thấy thi thể nam thanh niên đi câu cá bị nước cuốn trôi trên sông Sê San.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân sau bốn ngày mất tích. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 7-9, nhóm năm thanh niên ngụ làng Yăng 2, xã Ia Phí, tỉnh Gia Lai đứng câu cá trên mỏm đá giữa sông Sê San, thuộc hạ lưu thủy điện Ya Ly (địa phận xã Ya Ly, tỉnh Gia Lai) rồi bơi vào bờ cách 30 m. Trong lúc bơi vào, RCC (19 tuổi) không may bị nước cuốn trôi.

Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, trên địa bàn có mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhiều, chảy xiết khiến công tác tìm kiếm, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Đến 12 giờ ngày 10-9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện được thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 500 m về hướng hạ lưu sông Sê San. Đến 15 giờ, lực lượng công an mới đưa được thi thể nạn nhân lên bờ.