Chạy xe máy qua đập tràn, cả nhà bị nước cuốn, người vợ tử vong 01/09/2025 15:05

(PLO)- Người đàn ông điều khiển xe máy chở vợ con qua đập tràn ở Gia Lai, bị nước cuốn trôi cả nhà, người vợ tử vong.

Ngày 1-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh về vụ tai nạn đuối nước xảy ra tại xã Hrung làm một người tử vong.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: CA

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31-8, anh H (ngụ xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy chở vợ và con trai 2 tuổi qua đập tràn thuộc ở xã Ia Hrung thì bị nước cuốn trôi. Anh H cứu được con trai, còn vợ là chị ĐW (22 tuổi) bị nước cuốn trôi mất tích.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy- cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai điều động 16 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến tìm kiếm cứu nạn. Do nước chảy xiết, trời mưa to nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến 10 giờ 15 phút ngày 1-9, lực lượng cứu nạn tìm thấy thi thể nạn nhân cách vị trí bị nạn khoảng 1,5 km.