2 mẹ con bị chồng cũ đấm, đá tại tiệm spa 15/10/2025 19:17

(PLO)- Công an xã Kbang, tỉnh Gia Lai đang vào cuộc điều tra nội dung tố cáo người đàn ông bạo hành vợ cũ và con trai.

Ngày 15-10, lãnh đạo Đảng ủy xã Kbang (tỉnh Gia Lai) cho biết công an đang xác minh thông tin gia đình bà CTT (35 tuổi, ngụ xã Kbang, tỉnh Gia Lai) tố cáo bị bà T và con trai bị chồng cũ bạo hành phải nhập viện điều trị.

Trong ngày 15-10, bà CTT xác nhận đang nằm bệnh viện điều trị nhiều ngày nay do bị chồng cũ là ông NĐK (37 tuổi, ngụ xã Kbang) đánh chấn thương. Hiện, sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn rất hoảng sợ, lo lắng, mất ngủ.

Trước đó, từ ngày 11-10, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn video ghi cảnh bà CTT và con trai bị một người đàn ông hành hung trong tiệm spa. Người này liên tục dùng tay, chân đấm đá lên người bà CTT và bé trai.

Hình ảnh chồng cũ hành hung vợ trong tiệm spa. (Ảnh cắt từ clip)

Theo bà CTT, mặc dù đã ly hôn hai năm nay nhưng ông K vẫn thường xuyên quản lý, giám sát. Tối 10-10, bà đi dự sinh nhật con của chị gái nhưng không xin phép ông K nên bị hành hung. Trước đó, bà nhiều lần bị ông K đánh đập.

“Tôi mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm hành vi côn đồ, bạo hành của ông K. Tôi rất lo sợ sự việc kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của hai mẹ con tôi”, bà T nói.

Theo bà CTT, bà và ông NĐK tổ chức đám cưới vào năm 2011, có chung một con trai 14 tuổi và đã ly hôn năm 2024.